Los dueños de estaciones de servicio temen que falten combustibles para las fiestas

"El panorama es alarmante, si esto sigue así habrá faltante de combustibles para las fiestas y se podría llegar a aplicar cupos para vender una determinada cantidad por cliente", con estas palabras Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia.

En entrevista con DIARIO HUARPE la empresaria explicó que desde el mes de mayo la Nación dispuso el congelamiento de precios de combustibles líquidos. Salguero reconoció que esta medida no se corresponde con la realidad y que no se puede pensar en congelar el precio del combustible en medio de un clima inflacionario, igualmente aseguró que esto no da licencia a las grandes empresas para que limiten la distribución de combustibles en el país.

Salguero contó que hasta el viernes pasado estuvo en Buenos Aires y que junto a referentes de los empresarios de estaciones del país solicitaron reuniones con funcionarios nacionales para tratar de destrabar la situación, pero no consiguieron concretar ningún encuentro.

Ante la falta de respuestas a nivel nacional, la referente local se propuso exponer la situación y hablar del panorama que se avecina en provincias como San Juan. Salguero aseguró que en las próximas horas buscará comunicarse con el gobernador Sergio Uñac para plantearle la situación a la que calificó como "preocupante".

"Sabemos que Uñac no tiene ingerencia directa en este tema, pero debemos informarle la situación, más teniendo en cuenta que si esto sigue así podría afectar la provisión de combustibles para los sectores productivos", aseguró la empresaria.

Sobre la situación, Salguero explicó que las petroleras no se han negado por completo a entregar combustibles, pero si se registran demoras grandes cuando los camiones de las estaciones de servicio por eso es de esperar que haya faltante de combustibles, ya que la logística para buscar el producto en las líneas de distribución está demandando mucho más tiempo que el habitual.

Ante este panorama complejo los empresarios de estaciones de servicio en San Juan no descartan comenzar a aplicar cupos para la venta por cliente. "Si siguen los faltantes es posible que se apliquen cupos como una manera de garantizar que todos se lleven algo de combustible", aseguró la empresaria.

Según Salguero, en San Juan se venden unos tres millones y medio de combustibles líquidos por mes, pero para la época de las fiestas, el inicio de las vacaciones o la cosecha de la producción local este número se ve incrementado. Por eso una vez que pasen las fiestas se deberá pensar en que va a pasar con la producción local, principalmente con la vendimia para la que faltan pocas semanas.

Precios

Con respecto a los precios de los combustibles, Salguero recordó que los precios están congelados desde mayo y agregó que el litro de nafta tiene un precio que va desde los $89 a los $105. En este contexto en una estación YPF se puede encontrar la nafta súper a $96,30; la Infinia a 113,90; el diesel a 89,60 y el Infinia Diesel a 108,30.

Sobre este tema también hablo el empresario Bernardo Turcumán quien opinó que el congelamiento de precios “es una mentira transitoria porque después hay que volver a la realidad. Los precios lamentablemente se vieron afectados con la inflación. Están atrasados y esto influye a mejorar el mercado”, destacó.

En ese orden de ideas, el referente argumentó que para el Estado nacional las naftas están atrasadas en un 15%, aunque las petroleras lo elevan a un 30%. Sin embargo, alejado de los porcentajes equiparó el valor al dólar oficial y relató que los precios tendrían que estar $50 más caro para equiparlos con la divisa norteamericana. “El atraso es grave. En siete meses es mucho el desfasaje que tenemos”, concluyó.