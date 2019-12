Los espacios de la memoria se debaten en la ex ESMA desde mañana

La ex ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención y torturas durante la última dictadura argentina, será sede desde mañana y hasta el viernes de una jornada en la que se pondrá en debate los públicos y las audiencias en sitios de memoria, una discusión “para pensar a futuro” estos espacios.



El encuentro de tres días se da en el marco de la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA -ubicado en avenida del Libertador 8151- a ser declarado Patrimonio Mundial de Unesco.



La actividad central será el jueves, con una conferencia magistral a las 14, a cargo de la consultora internacional, coordinadora e investigadora en la cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco, Maider Maraña, quien será presentada por la directora ejecutiva del Museo, Alejandra Naftal.



Se desarrollará esa misma tarde, además, el conversatorio “Debates y dilemas en torno al concepto de `turismo ético´ en Sitios de Memoria”.



Junto a Maraña participarán del debate Ana Pecoraro, de El Faro, de Mar del Plata; Leo Fossati, hijo de desaparecidos, nacido en la ex Comisaría 5ta de La Plata; Emiliano Fessia, de La Perla, de Córdoba; y Lucas Rentero, director de Eternautas, con moderación de la investigadora del Conicet y la UNTreF y directora de Estudios sobre Memoria en el IDES, Valentina Salvi.



Las actividades serán aprovechadas también para que se presenten los nuevos elementos de accesibilidad para visitantes extranjeros y visitantes con disminución auditiva, resultado de la primera etapa de la cooperación técnica del Museo ESMA con el Instituto Auschwitz.



Mañana se abrirá a las 15 la instalación artística “La gorda Silvia (mi abuela)”, de Ezequiel Yrurtia, presentada como una historia familiar en la que un nieto se interroga acerca de un pasado no vivido.



El viernes, también a las 15, se presentará “El silencio – Postales de La Perla”, un libro de Ana Iliovich, sobreviviente del centro clandestino La Perla, de Córdoba.



Las actividades son abiertas al público y con entrada libre y gratuita, y se enmarcan en la propuesta argentina de que el Museo ESMA sea declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, la oficina de la ONU dedicada a la educación, la ciencia y la cultura.



“Cerramos este año con estas actividades que después de cuatro años muy intensos creemos que son la base para pensarnos a futuro. Este lugar fue un espacio de terror, de muerte y de tortura y hoy queremos que sea un espacio de vida, de libertad y de expresión”, explicó Naftal.



La candidatura de la ex ESMA a Patrimonio Mundial es “un anhelo de los organismos de derechos humanos, porque permitiría proteger este espacio, preservarlo y también hacer visible que lo que pasó acá, que fueron crímenes de lesa humanidad”, resaltó Naftal.



Para la directora del Museo, Argentina “puede demostrarle al mundo que a través de la Memoria, la Verdad y la Justicia se puede fortalecer la democracia y transmitirle a las futuras generaciones la cultura del Nunca Más”.