Los ex Hermética celebran los 25 años del disco "Víctimas del vaciamiento"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La H no Murió, nombre adoptado por Malón a la hora de repasar material de la emblemática banda de heavy metal Hermética, celebrará el 14 de diciembre los 25 años del famoso disco “Víctimas del vaciamiento”, con un show en el porteño Estadio Obras.



Integrada por los tres ex Hermética, Antonio “Tano Romano, en guitarra; Claudio O'Connor, en voz; y Claudio Strunz, en batería; a los que se suma Carlos Kuadrado, en bajo, en lugar de Ricardo Iorio; La H no Murió es una formación que surgió a partir del reclamo de los fans para volver a escuchar las canciones del famoso grupo.



Tras varios shows en todo el país, el grupo emprenderá un nuevo concierto en el mítico Obras para recordar el exitoso álbum que contenía temas como “Soy de la esquina”, “Otro día para ser”, “Traición” y “Olvídalo y volverá por más”, entre otros.



“Víctimas del vaciamiento” fue el tercer y último disco de Hermética y se convirtió en disco de oro a pocas semanas de su lanzamiento.