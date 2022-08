Generar dólares, exportar, crear trabajo genuino o impulsar la producción nacional son algunos de los temas que, sin importar el color político, suelen tocar gobernantes y aspirantes a cargos en Argentina. Para quienes miran los grandes centros productores de commodities, algunas soluciones pueden tener que ver con medidas macroeconómicas. Para los sanjuaninos, parte de la discusión pasa por una deuda histórica: hace 17 años quieren tener la infraestructura necesaria para vender más fácil y generando un impacto real local.

Se trata de un proyecto que empezó en 2005, cuando la provincia exportaba US$ 60 millones. En ese momento, desde el Gobierno local pidieron que aduana de San Juan pasara de Zona Operativa a una de mejor nivel, Zona Primaria. Esto iba a permitir una atención más rápida y eficaz, que todo se tributara de forma local y hasta generar más puestos de trabajo. En su momento recibieron el aprobado y hasta consiguieron los fondos y el predio, pero después el proyecto quedó paralizado.

Publicidad

La espera por un avance se extendió hasta la actualidad, cuando San Juan ya vende al exterior más de US$ 2.000 millones y tiene, según un informe de la Cámara Minera, la capacidad de llegar a los US$ 140.000 si activa los proyectos más avanzados. Con esto en la mira, los exportadores volvieron a impulsar el pedido de recategorizar la aduana y esperan que esta vez llegue a buen puerto.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, es una de los voceros al frente del pedido. El actual empresario estuvo en la gesta inicial del proyecto, ya que era ministro de Producción de la provincia cuando lo hicieron por primera vez y hasta consiguieron el predio y US$ 4 millones que iban a servir para la infraestructura.

“Estaba preparado y faltaba la licitación”, contó en diálogo con DIARIO HUARPE, “después las urgencias y los cambios fueron dejándolo atrás, pero entendemos que hoy es prioridad”. Para Giménez, tener una Zona Aduanera Primaria sería un antes y un después para la provincia y no solo para los exportadores, ya que hoy mucho de los beneficios inmediatos de vender al exterior están quedando en otros lugares.

“Los empresarios hoy hacen aduana en Mendoza, San Luis, Buenos Aires y hasta en el límite con Bolivia”, explicó. Esto significa que en el balance final de cuántas divisas genera a Nación San Juan, el valor oficial es menor que el real. Si se blanquea este monto podría poner a la provincia en un lugar de relevancia y también generar hasta mejoras en la coparticipación.

Publicidad

Por otro lado, el servicio aduanero requiere de infraestructura, servicios y mano de obra, que si mejoran la aduana local crecerían. “Hoy hay licenciados en Comercio Exterior que se tienen que ir de San Juan, agentes aduaneros y también mano de obra no especializada, como estibadores, que podrían contratarse”, remarcó.

Para las empresas, el cambio sería radical. “Hoy la logística es más difícil, una zona primaria permite trabajar de 10 a 19 en forma continua y tendrían todos los servicios en un solo lugar. En el proyecto hay prevista hasta una terminal de contenedores y todos los servicios similares a un puerto seco”, agregó Giménez.

La terminal de contenedores sería un agilizador importante, ya que hoy para sacar una carga de San Juan deben esperar a veces días para que desde el puerto manden un contenedor. “Una terminal hace que cuando llega la carga la estén esperando y parta inmediatamente”, explicó el empresario. Esto serviría para toda la producción sanjuanina, desde frutas, verduras, hortalizas, productos elaborados agroindustriales y también los que genera la industria.

Cuán posible es reactivar el proyecto

Para Antonio Giménez, que San Juan tenga su Zona Aduanera Primaria depende hoy de la decisión política en gran medida. “A finales de 2021 propusimos reactivar el proyecto y desde la autoridad aduanera actual hay intención de que así sea, el predio que donó la municipalidad de Pocito cuando Sergio Uñac era intendente todavía puede utilizarse y haría falta el dinero para la infraestructura”, detalló.

El espacio es donde hoy funciona la Zona Operativa Aduanera de San Juan, en Calle 7 y Ruta 40. Para hacer el cambio es necesaria una ampliación. Si bien en los últimos años la mitad del predio se destinó al EPSE y a una planta de generación fotovoltaica, para Giménez todavía es viable construir más edificio y hasta la terminal de contenedores en el lugar.

Hoy la mesa de la Producción de San Juan, que integran la Cámara de Comercio Exterior, la Unión Industrial de San Juan, la Cámara Minera y la Cámara de la Construcción, están impulsando esta propuesta.

El sector exportador, entre la retracción del agro y el crecimiento minero

Desde 2005 la exportación desde San Juan creció de 60 a 2.000 millones de dólares en cantidad de dinero, gracias al impulso de la minería metalífera y no metalífera, ya que las cales también sumaron su impulso. Pero el crecimiento no fue parejo.

Es que en 2003 el sector agroindustrial producía hasta US$ 100 millones, en 2.007 alcanzó los $700 millones, pero en la actualidad exporta US$ 400 millones. “Esto nos indica no solo que cayó lo que se vende, también que San Juan está muy por debajo de su potencial”, opinó Giménez.

Para el empresario, el mayor de los problemas está en la macroeconomía argentina. “San Juan tiene equilibrio, pero el país tuvo tres años de superávit fiscal y no pudo generar reservas, eso habla del desequilibrio”, agregó. Los problemas y medidas nacionales, como el desdoblamiento del dólar, hacen que no puedan crecer los sectores locales.

Para Giménez, que el país se encamine “a un sendero de saneamiento” impulsaría el sector exportador diversificado sanjuanino. “Tenemos agroindustria, frutas, verduras, minería, agroindustria, industria del conocimiento y otros, es una matriz diversificada”, enumeró. A su vez, por ser una economía regional, muchos de los exportadores son pymes y, por lo tanto, generan mayor cantidad de puestos de trabajo por cada dólar exportado.

Para el sanjuanino, con las condiciones correctas, Argentina podría en 10 o 15 años convertirse en uno de los principales exportadores de América Latina de industria, minería, alimentos, energía, turismo y conocimiento. Y la provincia tiene potencial en todas estas áreas. Pero, como un primer paso, los exportadores quieren poder sacar todo con el sello aduanero que diga hecho y exportado desde San Juan.