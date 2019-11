Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado muda su show por Martín Carrizo al Malvinas Argentinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña a Carlos “El Indio” Solari, mudará su show del sábado 30 de noviembre, a las 20.30, a beneficio del productor y baterista Martín Carrizo, al Estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.



El cambio de escenario, que en un principio estaba previsto en Groove, en Palermo, se debió a la gran demanda de entradas generada ante el anuncio del concierto para recaudar fondos para el músico, quien padece esclerosis lateral amiotrófica y necesita de una importante suma de dinero para su tratamiento en el exterior.



La iniciativa solidaria surgió luego de que la conductora televisiva Cecilia “Caramelito” Carrizo, hermana del baterista que fue parte de A.N.I.M.A.L., y de las bandas que acompañaron a Solari, Gustavo Cerati y Walter Giardina, entre otros, diera a conocer el estado de su salud.



La situación de Carrizo tomó estado público cuando decidió no formar parte del show del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota de marzo de 2017 en Olavarría por “una enfermedad que le impedía tocar”, según expresó él mismo en esa ocasión.



El pedido de ayuda de “Caramelito” Carrizo despertó la solidaridad de diversos músicos, quienes de inmediato empezaron a pedir en las redes lugares disponibles para poder organizar shows a beneficio.



El primero que se anunció hasta ahora es el de sus ex compañeros en la banda de Solari, entre quienes se encuentran los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, y el tecladista Pablo Sbaraglia.



También hay una cuenta disponible a nombre de “Caramelito” Carrizo para donaciones de dinero en el Banco Patagonia, cuyo detalle es: CA$ 010 006242734 000 (MOLDE.PUEBLO.RAYO) – CBU: 00340010408006242734006 – CUIT: 27235105107.