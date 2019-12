Grandes súper pagarán un Plus Navideño a sus empleados

Diciembre es sinónimo de Plus Navideño y en San Juan sólo un sector de los empleados de comercio lo recibirá. Es que si bien no es obligatorio, las grandes cadenas de supermercados ya decidieron que sí lo abonarán, según explicó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleado de Comercio. La cifra, según la empresa, rondará entre los $5.000 y $7.000. La sindicalista explicó además que no pedirán la bonificación para los demás empleados, ya que la situación económica del país colocó en una situación por demás crítica al sector.

“Las grandes cadenas de supermercados que están en la provincia ya anunciaron que pagarán un Plus Navideño. Carrefour dará $6.000 de plus y una canasta navideña a sus empleados, Makro hará lo propio a través de una tarjeta de compra de $7.000 y una canasta navideña, Cencosud, que en San Juan es Easy y Vea, pagará $5.300 y también dará una canasta navideña. Changomas y Walmart dará un bono de $5.500. En tanto que Libertad nos comunicó que dará $6.000 para que sus empleados saquen en mercadería”, dijo Moral en Radio Amanecer.

En este sentido la sindicalista expresó que todavía resta saber qué sucede con otras grandes cadenas que hay en la provincia como Yaguar y América, aunque confió en que sus empleados también recibirán Plus Navideño.

Al ser consultada sobre los demás empleados públicos de la provincia, Moral, comentó que “la mayoría de los comercios, con el mal año que hemos tenido desde lo económico no están en condiciones de pagar ningún plus. Nosotros no exigiremos ningún pago, además no es obligatorio el pago del plus”. Aunque sí comentó que “pediremos un reconocimiento al esfuerzo que a diario realizan los empleados de comercio quedándose después de horario”.

Para cerrar contó que la situación en el comercio es delicada, por la caída en las ventas, pero reconoció que en San Juan, por ahora, no hay situación de despidos masivos.