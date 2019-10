Los granos cayeron en Chicago tras conocerse el informe del USDA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los granos cayeron en el mercado de Chicago tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a pesar que en el caso de la soja los números alentaban una suba en su cotización. El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,02% (US$ 0,09) hasta US$ 339,33 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,05% (US$ 0,18) y se ubicó en US$ 344,47 la tonelada. Los fundamentos de la baja radicaron en ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, a pesar de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense y el informe del USDA que alentaba la suba en las cotizaciones del grano (que llegó a US$ 343,20 durante la jornada). La dependencia estadounidense recortó en su publicación la estimación de producción de la oleaginosa en territorio de ese país como así también su stock final, ambos superando las previsiones del mercado. Al mismo tiempo, nuevas compras del gigante chino por casi 400.000 toneladas pusieron coto a las bajas. La harina acompañó la caída del poroto con un descenso de 0,41% (US$ 1,4) hasta US$ 335,2 la tonelada, mientras que el aceite se subió 0,23% (US$ 1,54) para concluir la jornada a US$ 654,76 la tonelada. El maíz se desplomó 3,55% (US$ 5,51) y cerró a US$ 149,70 la tonelada, producto de un informe desfavorable para los precios del cereal. Si bien el USDA estimó una caída en la producción y en las existencias finales, los recortes fueron inferiores a los previstos por el mercado, a lo que se sumó "pobres exportaciones semanales", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diarios sobre la actividad en Chicago. Por último, el trigo retrocedió 1,44% (US$ 2,66) y se posicionó al cierre de la sesión a US$ 181,15 la tonelada como contrapartida de una estimación de stocks finales tanto domésticos como mundiales mayor a la esperada por los analistas, aumentando en 0,8 millones de toneladas para el primero y 1,3 millones para el segundo. Sin embargo, "los contundentes números en lo referente a las ventas externas semanales del cereal norteamericano limitan las bajas en los precios", explicó la BCR.