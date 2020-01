Los granos cerraron con altibajos en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado de Chicago, con las posiciones más cortas al alza, mientras que los contratos más alejados mostraron bajas en sus cotizaciones.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,24% (US$ 0,86) hasta los US$ 343,55 la tonelada, mientras que el de marzo cayó 0,07% (US$ 0,28) para concluir la jornada a US$ 346,86 la tonelada.



El cierre mixto en sus posiciones se debió a las expectativas del mercado de que China acelere compras de mercadería estadounidense, al mismo tiempo que la suba de las tensiones en Medio Oriente y la previsión de una cosecha récord de Brasil.



"Las tensiones en Medio Oriente están generando preocupaciones y afectan al mercado de soja y granos en general", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Al mismo tiempo que sostuvo que "los comerciantes se encuentran monitoreando el clima de los cultivos en Brasil y Argentina mientras esperan una cosecha de soja récord en Brasil que podría afectar en cierta medida las cotizaciones en el mercado estadounidense".



Sus subproductos cerraron la sesión con precios dispares, ya que el aceite culminó con un alza del 0,64% (US$ 4,85) hasta los US$ 759,70 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,43% (US$ 1,43) para cerrar a US$ 326,72 la tonelada.



Por su parte, el contrato más próximo del trigo creció 0,04% (US$ 0,09) y se ubicó en US$ 202,18 la tonelada, debido al naciente conflicto entre los Estados Unidos e Irán y ante la previsión de que el nuevo informe mensual de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dará a conocer menores niveles de siembra de trigo de invierno y existencias de granos más ajustadas sobre el final de la temporada.



Por último, el maíz se retrajo 0,06% (US$ 0,10) y se posicionó en US$ 151,37 la tonelada, debido a que "el dólar estadounidense se mantiene firme" y el conflicto en Medio Oriente.