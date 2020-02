Los granos cerraron con bajas en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio de los granos cayó en el mercado de Chicago debido a una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, y así cortó una racha alcista de la soja de nueve jornadas consecutivas.



El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,27% (US$ 0,92) hasta los US$ 328,40 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,30% (US$ 1,01) para concluir la jornada en US$ 331,89.



Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los operadores, a pesar de que hoy entró en vigencia el acuerdo Fase Uno que contempla un aumento de las importaciones de productos agropecuarios de Estados Unidos por parte de China, lo cual limitó las bajas.



Sus subproductos acompañaron la caída del poroto, con una baja del 0,27% (US$ 0,88) de la harina hasta los US$ 320,88 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 0,48% (US$ 3,31) para ubicarse en US$ 673,94.



El trigo cayó 0,27% (US$ 0,55) para ubicarse al cierre de la jornada a US$ 199,43 la tonelada, debido a tomas de ganancias previas al feriado del lunes en Estados Unidos.



El maíz también descendió 0,46% (US$ 0,69) y concluyó a US$ 148,71 la tonelada, también afectado por ventas técnicas por parte de los fondos.