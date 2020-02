Los granos cerraron sin cambios en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 5 horas

Los principales granos cerraron la jornada sin cambios respecto del cierre de la semana previa en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un contexto de un bajo nivel de operaciones.



"Tuvimos las mismas ofertas de compra en el mercado de soja, al igual que en el mercado de trigo y de maíz disponible", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que, por otra parte, destacó una caída en los valores abiertos ofrecidos por maíz de campaña 2019/20.



A su vez, el maíz disponible volvió a concentrar el grueso de las operaciones y cerró a US$ 150 la tonelada para la descarga hasta el 20 de febrero, sin variaciones con respecto a la jornada del viernes.



En cuanto al maíz temprano de la campaña 2019/20, la oferta de compra para la descarga en entre marzo y mayo se ubicó en los US$ 140 la tonelada, cinco dólares por debajo del precio del día viernes; junio, US$ 135; julio y agosto, US$ 130; septiembre, US$ 132; octubre, US$ 134; y noviembre, US$ 136.



Por soja disponible se ofrecieron US$ 245 la tonelada y con entrega en marzo US$ 220.



El trigo se negoció a US$ 195 la tonelada y el girasol a US$ 245.