Los "halcones" del BCE se muestran menos resistentes a la baja de tasas que a la compra de deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los "halcones", los miembros más ortodoxos del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), expresaron hoy sus reservas en relación con el paquete de medidas de estímulo anunciado el pasado 12 de septiembre, concentrando sus críticas en el regreso de la entidad a los mercados de deuda, mientras que su oposición fue menor respecto de la necesidad de bajar las tasas de interés. Según las actas de la reunión del 12 de septiembre, todos los consejeros coincidieron en que era necesario un mayor acomodamiento de la política monetaria para lograr una convergencia sostenida de la inflación con el objetivo de estabilidad del BCE, ligeramente inferior al 2%. Una mayoría del Consejo de Gobierno se mostró de acuerdo con la necesidad de aprobar un paquete de medidas "significativamente complementarias", aunque algunos expresaron sus reservas respecto de elementos individuales del plan propuesto, valorando de diferente manera algunas de las medidas, que consideraron más sustitutivas que complementarias, reportó la agencia DPA. En el caso de la propuesta para reactivar las compras de deuda del BCE, esta fue aprobada "por una clara mayoría", aunque una serie de miembros del Consejo opinaron que la medida no estaba justificada al considerar que esta herramienta no era suficientemente eficaz, o que debía reservase para "contingencias más graves". Por el contrario, "una muy amplia mayoría de miembros" estuvo de acuerdo con la propuesta de recortar en 10 puntos básicos la tasa de interés aplicada a la facilidad de depósito del BCE, situándolo en -0,50%. El presidente del BCE, Mario Draghi, informó hoy, al comunicar el paquete de medidas, que "había visiones contrapuestas" entre los banqueros centrales de la eurozona. No obstante, a la hora de decidir si se aprobaba o no el paquete completo, hubo un consenso lo suficientemente amplio como para ni siquiera tener que realizar una votación formal.