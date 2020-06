Héroes puyutanos: se cumplen 9 años del ascenso de Desamparados a la B Nacional

Este viernes se cumplen 9 años del histórico ascenso de Sportivo Desamparados a la B Nacional. El 26 de junio de 2011, los Puyutanos hacían historia cuando empataron 1 a 1 en el estadio La Ciudadela con el local San Martín de Tucumán.

En aquel partido Emanuel Reinoso adelantó a los 20 minutos del segundo tiempo y Alexi Blanco igualó para el local, a los 33 pero no les alcanzó.

El partido estuvo interrumpido varios minutos cuando se produjeron incidentes en varios sectores de las tribunas del estadio de La Ciudadela después del gol puyutano.

Por ese semejante recuerdo, es que DIARIO HUARPE le preguntó las sensaciones a un grupo de jugadores que escribieron aquella linda e inolvidable historia.

El autor del gol que quedará grabado en la retina de los hinchas puyutanos, como Emanuel Reinoso dijo, “Fue un año muy difícil pero terminó siendo muy lindo. Tuvimos que pasar muchas cosas difíciles durante ese año pero logramos salir adelante".

El goleador destacó que el grupo de jugadores siempre estuvo unido. "Recuerdo que los partidos finales con Sportivo Belgrano de San Francisco fueron terriblemente difíciles, muy ajustados. Hubo partidos con ciertos rivales que estábamos abajo en el marcador, pero nosotros no nos quedábamos y metíamos hasta el final y así logramos superar fases".

El recuerdo sobre la final lo tiene latente: "Fueron partidos apartes, el primero de local nosotros nos enfrentábamos a un equipo duro, que sabíamos que San Martín de Tucumán iba a ser muy difícil, pero pudimos sacar una pequeña diferencia de local con el gol del “Pipa” Beratz". Luego vino ele partido de vuelta, en Tucumán.

"En la cancha de ellos, cuando entramos, no se escuchaba nada, era un griterío infernal, había muchísima gente que metía mucha presión", recuerda Reinoso.

Ya sobre el partido, comentó que tuvieron pocas situaciones de gol, pero la que tuvo él, no la desperdició. "Me quedó una a mí que no la desaproveché y cuando vi que entraba, lo festejé como loco. Me siento orgulloso de haber sido partícipe de ese logro”, asegura.

Por su parte, el arquero y figura de aquel equipo, el santafecino Diego Aguiar también recuera aquel momento: “Fue una gran hazaña, o al menos así lo viví yo porque fue un año muy difícil, el club tuvo muchas dificultades y, que se haya coronado de esa manera me marcó para siempre".

A 9 años del ascenso, la gesta se valora más según dice el propio guardamenta. Éramos un grupo muy humilde y nosotros teníamos un convencimiento de que sí se podía hacer historia en el club y lo logramos".

"Me siento orgulloso de haber vestido esa camiseta y de todo lo que yo pude darle al club. Me hubiera gustado poder volver a jugar en el club, pero no se dio. Hoy ya retirado del fútbol, sólo deseo que Desamparados nos vuelva a dar una alegría como esa que nosotros le dimos”, dijo Aguiar.

El capitán no podía estar ausente en esta celebración y Hernán Lamberti lo recuerda de la siguiente manera: “Con el paso del tiempo uno lo ve como que fue una película, por todo lo que vivimos a lo largo de ese año, con los cambios de técnicos y demás problemas. Parecía algo casi imposible, pero el camino recorrido fue muy lindo porque además teníamos un grupo muy unidos".

De la final, Lambert recuerda el gol de su compañero, que les diera el preciadl ascenso. "Aquel gol de Ema (Reinoso) nos dio la alegría que imaginábamos. Después el regreso a San Juan fue impresionante, con la caravana desde la Difunta Correa que yo no me la olvidaré nunca”, manifestó Lamberti.

Otros dos jugadores que fueron muy importantes en ese andamiaje fueron Emanuel Campo y el jachallero Cristian Pérez, quienes también opinan de este gran recuerdo puyutano. “Ese fue mi mayor logro como jugador profesional. Tuvimos momentos malos, buenos y muy buenos, pero por suerte lo pudimos coronar con el ascenso”, dijo Campo.

Por su parte el jachallero dijo que, “lo que conseguimos hace 9 años fue un logro muy importante para el club y también para nosotros los jugadores. Éramos un grupo de amigos, porque más allá de compartir los entrenamientos, compartíamos mucho tiempo afuera del club, era un grupo maravilloso que todavía tenemos un grupo de Whatsapp y seguimos teniendo contacto porque lo que logramos quedará en la historia”, cerró Pérez.

Así fue la campaña del ascenso del Víbora

Primera fase:

1) 0-0 con Deportivo Maipú de Mendoza (V)

2) 1-0 a Juventud U.U de San Luis (L)

3) 1-0 a Estudiantes de Rio Cuarto (V)

4) 0-2 con Talleres de Córdoba (L)

5) 0-0 con Racing de Córdoba (V)

6) 2-0 a Alumni de Villa María (L)

7) 1-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco (V)

8 ) 1-0 con Deportivo Maipú de Mendoza (L)

9) 0-0 con Juventud U.U. de San Luis (V)

10) 3-1 a Estudiantes de Rio Cuarto (L)

11) 2-2 con Talleres de Córdoba (V)

12) 1-1 con Racing de Córdoba (L)

13) 1-1 con Alumni de Villa María (V)

14) 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco (L)

15) 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza (V)

16) 1-0 a Juventud U.U. San Luis (L)

17) 0-0 con Estudiantes de Rio Cuarto (V)

18) 1-2 con Talleres de Córdoba (L)

19) 2-1 con Racing de Córdoba (V)

20) 2-2 con Alumni de Villa María (L)

21) 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco (V)

22) 4-0 a Deportivo Maipú de Mendoza (L)

23) 1-1 con Juventud U.U. San Luis (V)

24) 2-2 con Estudiantes de Rio Cuarto (L)

25) 1-0 con Talleres de Córdoba (V)

26) 1-1 con Racing de Córdoba (L)

27) 2-1 con Alumni de Villa María (V)

28) 1-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco (L)

Desamparados finalizó la primera fase del Argentino A en la tercera colocación, con 28 partidos disputados, 10 ganados, 11 empatados y 7 perdidos, 31 goles a favor y 22 en contra.

Nonagonal

1) 1-1 con Sportivo Belgrano de San Francisco (L)

2) 2-1 con Central Norte de Salta (V)

3) 1-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn (L)

4) 2-1 a Huracán de Tres Arroyos (V)

5) 2 a 0 con Libertad de Sunchales (L)

6) 2-0 con Unión de Mar Del Plata

7) Libre

8 ) 1-1 con Unión de Sunchales (L)

9) 1-1 con Talleres de Córdoba (V)

Desamparados finalizó en Nonagonal final con 8 partidos jugados, 2 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, 7 goles a favor y 10 en contra.

Tercera fase:

1er partido: 3-2 a Unión de Mar Del Plata (L)

2do partido: 1-1 con Unión de Mar Del Plata (V)

Desamparados pasó de fase con un global de 4-3.

Cuarta fase:

1er partido: 3-2 con Douglas Haig de Pergamino (V)

2do partido: 2-1 a Douglas Haig de Pergamino (L)

Desamparados pasó de fase por ventaja deportiva.

Quinta fase:

1er partido: 1-0 a Central Norte de Salta (L)

2do partido: 1-0 a Central Norte de Salta (V)

Desamparados pasó de fase con un global de 2-0.

Sexta fase:

1er partido: 1-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco (L)

2do partido: 0-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco (V)

Desamparados pasó de fase con un global de 1-0.

Promoción:

1er partido: 1-0 a San Martín de Tucumán (L)

2do partido: 1-1 con San Martín de Tucumán (V)

Desamparados ascendió a la B Nacional con un global de 2-1.

