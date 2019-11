Los hijos de Evo Morales llegaron a la Argentina en un vuelo de línea

Los hijos del ex presidente de Bolivia Evo Morales llegaron hoy a la Argentina en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima, Perú, ciudad a la que arribaron en horas de la madrugada tras dejar La Paz.



Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 15.52, a bordo del vuelo 4M 7901 y permanecerán en Argentina ante la crisis institucional y social que afecta a la nación del altiplano.



Fuentes de la Cancillería consignaron a Télam que los hijos del ex mandatario ingresaron al país como visitantes y no lo hicieron en calidad de asilados políticos.



Los hermanos Morales fueron autorizados a viajar por las autoridades de Bolivia, por lo que se comunicaron con la embajada argentina en La Paz, donde fueron recibidos por el embajador Normando Álvarez García, para consultar si había inconvenientes para viajar a Buenos Aires.



Las fuentes del Palacio San Martín consignaron que los hijos de Evo Morales no tienen ningún tipo de restricción para ingresar al país, ni está previsto tampoco operativo alguno especial, ya que ingresaron como lo hace cualquier pasajero que llega desde el exterior.



El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, señaló en su cuenta de la red social Twitter que se les dio a los hijos de Evo Morales todas las seguridades "para salir del país, por instrucciones de la señora presidenta Jeanine Áñez".



El funcionario aseguró que la administración que integra cuida "a la familia" porque "los hijos no responden por los crímenes de los padres", y sostuvo que "esta madrugada abordaron un avión de Latam".



Evaliz y Alvaro Morales se encontraban alojados en la embajada de México en La Paz, donde pidieron un salvoconducto para salir de Bolivia, algo que les fue concedido el martes.



Pero el jueves, Evaliz retiró el pedido de asilo a México, según la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Bolivia, Karen Longaric.



Sectores allegados al gobierno que encabeza la presidenta



autoproclamada ante la Legislatura sin quórum, Jeanine Áñez, reclamaron ayer que las autoridades ordenen la detención de la hija de Morales por los delitos de sedición y corrupción.



"La acusación contra mi hija Evaliz, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto 'enriquecimiento ilícito' ¡Que más inventarán para intentar defenestrarnos!", señaló Evo Morales a través de su cuenta en Twitter.



Evaliz Morales tiene 25 años, es abogada, y es hija del renunciado presidente y Francisca Alvarado Pinto, ex dirigente del movimiento político Eje Pachakuti.



Álvaro Morales, de 24 años, es ingeniero, e hijo del ex mandatario y la docente de un área rural, Marisol Peredo.



En Bolivia, en tanto, el pleno de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó este mediodía, por unanimidad, el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales".