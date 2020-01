Los incendiarios rockeros suecos The Hellacopters actuarán en marzo en Buenos Aires

El grupo sueco The Hellacopters, referente del rock de garage y el killer rock, se presentará por primera vez en la Argentina con un concierto que ofrecerá el 13 de marzo en el Teatro Flores.



The Hellacopters lo formaron en 1994 Nicke Andersson (voces y guitarra), Andreas Tyrone "Dregen" Svensson (guitarra), Kenny Håkansson (bajo) y Robert Eriksson (batería).



En apenas 26 horas grabaron su disco debut "Supershitty to the Max!" con el que llegaron a alcanzar la victoria en los Grammy suecos. Su salvaje punk garagero y su estatus iban en claro ascenso, llegando a telonear para Kiss y grabando su próximo disco sin darle demasiado respiro al anterior, no sin antes fichar a Anders “Boba Fett” Lindström de The Diamond Dogs para que toque el teclado para el grupo.



El grupo vuelve al mercado con "Payin’ the Dues" (White Jazz, 1997) y lo rompe entrando en el top 20 de su país. En el 99 publican "Grande Rock" un punto de inflexión para la banda donde dejan de lado su faceta más violenta y más punk heredera de MC5 o The Stooges para dar rienda suelta su vena más hard rock, más setentera, la que les acerca a bandas como Kiss. El resultado es inmediato y se cuelan en el top 10 de Suecia.



El crecimiento progresivo del grupo les obliga a encontrar un sustituto definitivo para Dregen y finalmente lo encuentran en el guitarrista Robert Dahlqvist, con el que graban "High Visibility" y todos los discos posteriores de la banda.



A mediados de abril de 2008 sacaron su último disco "Head Off", y realizaron una gira de despedida en septiembre y octubre. Tras un parate de ocho años, volvieron en el 2016 conformados por Nicke Andersson en voz y guitarra, Matz Robert Eriksson en batería y voz, Anders Lindström en teclados, Dregen en guitarra y coros y Dolf DeBorst en bajo y coros.