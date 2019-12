Los independentistas catalanes piden la liberación de Junqueras tras el fallo de la justicia europea

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los independentistas catalanes exigieron hoy la liberación de Oriol Junqueras, uno de sus líderes preso en España, después de que la Justicia europea determinara que la española no respetó su inmunidad como eurodiputado.



La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que Junqueras contaba con inmunidad como eurodiputado electo cuando fue detenido en octubre pasado, le abriría la puerta del Parlamento europeo al ex presidente catalán Carles Puigdemont.



"La justicia llegó desde Europa", celebró en un tuit el político catalán preso en Lledoners. "Se han vulnerado nuestros derechos y los de 2.000.000 de ciudadanos que nos votaron. Nulidad de la sentencia y libertad para todos!", agregó.



Sin embargo, no está clara la situación de Junqueras, que debe esperar a que el Tribunal Supremo Español (TSE) se pronuncie sobre el recurso presentado por su defensa.



El TSUE, con sede en Luxemburgo, sostiene que la inmunidad de Junqueras "implica el levantamiento de la prisión provisional" para que el político catalán se pueda desplazar a la Eurocámara y "cumplir allí las formalidades requeridas", según la sentencia.



Agrega que la justicia española debió haber solicitado a la Eurocámara el levantamiento de la inmunidad si quería enviarlo a prisión.



Junqueras, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, fue condenado luego a 13 años de prisión e inhabilitación por el TJUE, que lo acusa de sedición.



La decisión está ahora en manos del TSE, que dio cinco días a las partes para presentar sus alegaciones antes de tomar una decisión.



En paralelo, la Justicia española condenó hoy al presidente catalán, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos por no acatar la orden de retirar símbolos separatistas durante el período electoral.



Al conocer la noticia, Torra pidió la "libertad inmediata" de los políticos presos y "el archivo de todas las causas políticas contra independentistas".



"A mí no me inhabilita ningún tribunal", afirmó en una declaración en el Palau de la Generalitat, citado por Europa Press.



Por otro lado, Puigdemont y su ex asesor de Salud Toni Comín, que ganaron una banca europea pero no pudieron acceder porque se negaron a jurar por la Constitución española, podrían tener vía libre después de que el TSUE considerara que esos trámites son innecesarios.



Tras conocer el fallo, el jefe de la Eurocámara, David Sassoli, dio orden a sus asesores de evaluar "cuanto antes" los "efectos" de esta sentencia.



"El TJUE defiende los mismos criterios que hemos defendido contra el Parlamento Europeo y las autoridades españolas, que intentaron alterar el funcionamiento de la democracia europea", se felicitó Puigdemont en Twitter.



La decisión del TJUE podría modificar también su situación en Bélgica, donde tiene abierto un proceso por el pedido de extradición cursado por España en 2017.



La justicia belga postergó al 3 de febrero la vista a la espera de conocer si ambos tienen inmunidad parlamentaria.