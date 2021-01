Los jueces que tengan juicios asignados deberán realizarlos antes de pasar al acusatorio

En medio de los preparativos para la puesta en marcha del sistema acusatorio, la Corte de Justicia firmó un acuerdo en donde instó a los jueces correccionales – que pasarán a formar parte de ese nuevo esquema penal – a realizar los juicios a los que previamente les asignaron fecha. Esto se debe, según aclararon, a que ya todas las partes acordaron llegar a esa instancia final del proceso, por lo tanto no pueden quedar inconclusos ni tampoco pasar a la Unidad Conclusiva de Causas.

“Juicio en donde el tribunal notificó a las partes y está consentida la instancia deberá realizarse hasta su conclusión”, explicó a DIARIO HUARPE Adriana García Nieto, presidenta de la Corte de Justicia.

La letrada indicó que, además de concluir los juicios, estos magistrados deberán firmar las causas que están tramitando en sus respectivos juzgados. Esta medida imperará desde el próximo lunes 1 de febrero hasta la puesta en marcha del acusatorio, prevista para finales de ese mes.

Una vez que inicie la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, esas causas pendientes de firma por el debido magistrado quedarán a cargo de los jueces que conforman el Sistema Especial de Flagrancia. Los mismos no intervendrán en carácter de subrogantes debido a que ya no estarán los respectivos cargos porque esos juzgados desaparecerán, sino que lo harán en calidad de suscriptores.

“Todavía no hay datos de cuántas son las notificaciones de inicio de juicio que se expidieron”, señaló la presidenta. Argumentó que hasta que los jueces no culminen con la última causa prevista de juicio no pasarán al acusatorio.

García Nieto postuló que más allá de esas dos tareas que deberán cumplir los jueces, también tendrán que seguir asistiendo a la capacitación que se brinda para la puesta a punto del acusatorio. Esta etapa instructiva es presencial y obligatoria, es decir, que aquellos funcionarios judiciales que falten a un encuentro deben justificarlo debidamente y en el supuesto de no hacerlo pueden ser sancionados por el Máximo Tribunal.

La presidenta dijo que la creación de la Unidad Conclusiva de Causas (UCC) tendrá el objetivo principal de culminar las que están pendientes en aquellos juzgados que desaparecerán del sistema mixto. Según una nota que publicó este medio, estiman que en dos años podrán resolver todos los expedientes penales que están pendientes. Esa información fue brindada por el cortista Daniel Olivares Yapur.

Por su parte, García Nieto dijo que esta nueva acordada es complementaria a las que dictaron en el mes de diciembre en donde establecieron la conformación de algunos órganos clave. Aseguró que las resoluciones que emita la UCC serán suscriptas, hasta la implementación del acusatorio, por los jueces que tenían a cargo dichos juzgados.

A propósito de eso, desde el lunes los jueces que pasarán a integrar el nuevo sistema (Alberto Caballero; Federico Rodríguez; Matías Parrón; María Gema Guerrero; Diego Sanz; Celia Maldonado; Andrés Abelín Cottonaro; Gloria Verónica Chicón; y Juan Gabriel Meglioli) también estarán prestos para realizar juicios en el Sistema Especial de Flagrancia.

Con respecto al Tribunal de Impugnación, conformado por los doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Benedicto Correa, Daniel Guillén y Ana Lía Larrea, actuarán como segunda instancia del proceso de Flagrancia. Aunque García Nieto insistió en que si estos magistrados tenían juicios notificados en el sistema actual también los tendrán que terminar.

En caso de ser necesario, el resto de los magistrados que quedaron en el Cámara Penal (Silvina Rosso, Maximiliano Blejman, Víctor Muñoz Carpino, Juan Bautista Bueno, Martín Heredia Zaldo, Miguel Ángel Dávila Saffe) actuarán de subrogantes en el sistema acusatorio.

Acusatorio: cuándo estiman arrancar

García Nieto dijo que no tienen una fecha determinada para el lanzamiento del acusatorio. Primero necesitan terminar con las obras que se están ejecutando en el edificio de Tribunales para luego ajustar el sistema operativo y logístico. Cumplida esa etapa, buscarán iniciar con el nuevo mecanismo.