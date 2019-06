Los libros salieron a la calle para festejar su día junto a los sanjuaninos

Los personajes de los libros salieron a la calle, de las páginas emergieron y salieron a invitar a acercarse a los libros, a la lectura, a la palabra escrita. Caperucita, dragones, reinas y hadas, personajes de libros infantiles e incluso la historieta también prestó a uno de sus personajes.

Una columna de colores quebró a la ciudad gris, hacían ruido, se mostraban, los libros cobraron vida por un día en las calles céntricas. Llevando pancartas con consignas como “Los libros me hicieron pensar y pensar me hizo libre”, las miradas se centraban en la “protesta” literaria. Hacían ruido para desautomatizar lo cotidiano, los libros y las bibliotecas populares decían “acá estamos, no nos olviden”.

Esto fue en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro ya que en 1908 se entregaron los primeros premios literarios del concurso organizado por el Consejo Nacional de Mujeres, en 1924 el Gobierno de la Nación declaró el 15 de junio como Fiesta del libro.

La movilización, impulsada por la Dirección de las Bibliotecas Popu­lares de la provincia, nació en la intersección de calles Libertador y Las Heras, desde allí se movió hasta el Teatro del Bicentenario, en donde se hizo una pausa para leer. Fue entonces cuando los distintos referentes de las bibliotecas tomaron la palabra y hablaron sobre la importancia del libro, un soporte del conocimiento, de la memoria, del pensamiento, de la belleza y la incertidumbre.

La intervención finalizó en el cruce de las peatonales, pero para llegar hasta el lugar tuvieron que atravesar toda la Ignacio de la Roza agrandando la caravana literaria. En la peatonal, la directora de Bibliotecas Populares de la provincia que depende del Ministerio de Turismo y Cultura, Liliana Alaniz, tomó la palabra y habló sobre el Día del Libro e invitó a que los que pasaban por el lugar se acercaran y participaran de la suelta de libros.

La misma consistió en dejarlos en los bancos para que los peatones los descubrieran. Las reacciones fueron variadas. Transitaban por un proceso que iba desde la duda, pasando por la desconfianza hasta llegar a maravillarse por la iniciativa, después de todo eran libros gratis.

¿Me lo puedo llevar? ¿De verdad? Eran las preguntas más frecuentes de los transeúntes.

La suelta de libros tiene el objetivo de hacerlos circular para abandonar la concepción del libro como un objeto estático, muerto, que sólo debe permanecer en los estantes y verse desde lejos, dinamizar las experiencias de lectura.

Así finalizó la actividad de inicio para celebrar al libro y a las bibliotecas populares, esos centros culturales que pese a las adversidades se sostienen.

BIBLIOTECAS POPULARES

DIARIO HUARPE habló con la directora de Bibliotecas Populares, Liliana Alaniz, sobre el Día del Libro y la actualidad de las instituciones.

Al momento de preguntarle sobre la iniciativa, Alaniz dijo: “Esta idea surge para celebrar al libro y abandonar la concepción que se tiene sobre la biblioteca como un lugar viejo, queremos que la comunidad se acerque. En las biblioteca hay libros que todos los años se actualizan además se dan talleres de cocina, de baile hasta talleres de percusión”.

Además indicó que varias de las bibliotecas, de las más de 50 que hay en la provincia, se acercaron hasta la peatonal: “Tenemos suerte de que varias bibliotecas llegaran hasta acá, incluso las de los departamentos alejados, como la de Valle Fértil”.