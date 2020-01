Los líderes del MAS en la Asamblea Legislativa rechazan la idea de "milicias populares" de Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los dos jefes de bancadas del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa de Bolivia criticaron hoy al líder de su partido, el expresidente derrocado Evo Morales, por su propuesta de, en caso de volver al poder, crear "milicias populares" dentro del movimiento indígena.



"Con la violencia, el pueblo boliviano no va a estar de acuerdo... La violencia siempre se va a repudiar", aseguró Betty Yañíquez, líder del MAS en la Cámara de Diputados; mientras que su par en el Senado, Eva Copa, destacó que "sólo se reconoce a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, y ninguna otra está reconocida dentro de la Constitución Política del Estado", según la agencia de noticias DPA.



El domingo pasado, en una entrevista radial, Morales aseguró que fue "un error garrafal" no contar con un "plan B" para contrarrestar el levantamiento de los comités cívicos opositores después de las elecciones del 20 de octubre, que terminaron desatando el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, y forzando su renuncia y denuncia de golpe de Estado.



"Si de acá a poco tiempo, si volviera, hay que organizar --como en Venezuela-- milicias armadas del pueblo", agregó.



Luego, desde su Twitter aclaró: "El movimiento indígena originario campesino, orgánicamente, ha tenido su seguridad. En algunas regiones se llamó guardia comunal; en otros tiempos: milicias. Ahora, policía sindical o seguridad sindical. Todo en el marco de nuestros usos y costumbres, y respetando la Constitución."



Sin embargo, sus declaraciones fueron criticados por varios miembros de su partido en el congreso nacional.



El diputado Franklin Flores aseguró que "la norma no permite grupos irregulares", pero llamó a que el gobierno de facto no solo condene las declaraciones del mandatario derrocado, sino también impidiendo "que existan grupos que amedrentan, que incluso coordinan con la Policía", como denunció, existen hoy en el país, según reprodujo el diario Página Siete.



El senador masista Omar Aguilar, uno de los legisladores que se ha distanciado de la conducción desde el exilio de Morales, fue aún más duro con el máximo líder de su partido.



"Con estas últimas declaraciones e inclusive otras, definitivamente Evo Morales se está convirtiendo en jefe de campaña de los partidos de derecha", sentenció ante la prensa.



En el marco de la transición anunciada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, las autoridades electorales convocaron a elecciones generales para el 3 de mayo y el MAS definirá cuál será su fórmula presidencial el próximo domingo en Buenos Aires, en medio de crecientes tensiones internas dentro del partido que, aún hoy, sigue siendo el favorito en las encuestas.