Los mates que hicieron del mundo un lugar más colorido

“La pintada del mural se suspende”, envía Daniel. El día nublado y lluvioso de noviembre no da las condiciones para las actividades de la Semana de la Diversidad, pero sirve para rememorar aquel junio del 2010 cuando todo comenzó.

“Era una mateada por la diversidad que convocaba Fernando Baggio, eran por San Luis entre las Heras y España”, dice Daniel. Esta es la historia de los mates que lograron conquistar derechos y siguen luchando para cambiar el mundo.

Daniel Rojas, de 52 años, militante LGBT y miembro de La Glorieta, comenta que estas reuniones estaban motivadas por la Ley de Matrimonio Igualitario. Que llegó junto a un amigo, Jorge, y que se sorprendió por la cantidad de personas jóvenes que había. “Ahí empecé a militar, además de ver cómo crecían los chicos”, comenta con su calma voz.

La Glorieta junto a otras organizaciones sociales siguen conquistando derechos.

Fueron 10 años ya en el que las cosas se movieron, eso sí, impulsadas por asociaciones y autoconvocados, y traducidas en leyes y derechos. “El San Juan del 2010 hasta ahora ha cambiado bastante, queda mucho, pero ha cambiado bastante. Tenemos leyes a nivel nacional que por suerte se cumplen, y otras que se cumplen a medias, como la de Educación Sexual Integral”, dice.

Mientras sigue tomando mate, Daniel cuenta que “hizo un paso al costado” para las nuevas generaciones y actualmente su enfoque está en la educación tanto para educar con perspectiva sobre la diversidad como para no olvidar el recorrido histórico de la comunidad.

“No era fácil darte un beso con tu pareja o ir de la mano porque ibas preso. Por eso les digo a la nuevas princesas (mientras se ríe) que no se tienen que olvidar de lo ganado. Soy la vieja maricona que los guía”, bromea con su edad.

Una tormenta necesaria para el arcoíris

Daniel advierte que las perfomances, los colores y las actividades son sólo una parte de la militancia, pero que no hay que olvidar que detrás hay un reclamo y luchas que continúan para adquirir derechos: como el cupo laboral trans, el acceso a la vivienda y a salud de calidad, por la familias homoparentales. “Es muy lindo de ver a las drags, pero no se tiene que terminar ahí, en esperar al siguiente año para que saquen las pinturitas y los tacos”, manifiesta.

Los frutos que otros verán

Una de las realidades que hacen necesaria una aplicación concreta y con perspectiva de la ESI es la cantidad de hijos e hijas de padres y madres monoparentales o trans que aumenta. Esta realidad impacta en la vida cotidiana de los chicos ya que, según Daniel, ocultan sus situaciones familiares diciendo que alguno de sus padres es su “padrino” o una de sus madres es su “madrina”.

“Por eso apunto a la educación, por eso voy desde un enfoque pedagógico educando y dejando de normalizar la crueldad. Hay docente que me dicen que la crueldad es por la edad, pero eso no hace otra cosa que seguir con el problema, no hay que normalizar el maltrato. Apuesto a la educación porque yo no quiero que ellos pasen la discriminación que tuvimos que pasar los las generaciones pasadas”, insiste.

“Además, hay un montón de ideas que siguen circulando, como que uno elige ser homosexual, como si uno eligiera ser maltratado o echado de su casa. Porque también, no es lo mismo ser gay de clase media alta a serlo de clase baja”, reflexiona.

Es por eso que insta a las generaciones más jóvenes a no dejarse ganar por lo inmediato, por lo exprés. Que no se rindan o paren a la primera puerta que se cierra.

“Es impensado cómo empezamos con esas tardes de mate y ahora hablamos desde Casa de Gobierno en un acto inaugural de la Semana de la Diversidad. Es algo impensado que yo iba a terminar hablando de familias homoparentales y que iba a ser transmitido por televisión”, cierra Daniel pasando el mate a las y los que vienen.