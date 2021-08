Sin respuesta al pedido de aumentos programados para no perder con la inflación, el 82% móvil de la jubilación y la Ley de Carrera solicitada, el Sindicato Médico confirmó en la Subsecretaria de Trabajo que el próximo jueves realizará un paro de actividades por todo un día.

Pero esta medida no será la única ya que además notificó que si no reciben soluciones, repetirán la medida de fuerza el 2 y el 9 de septiembre, sumado a que instalarán una carpa sanitaria como método de protesta por la falta de respuesta que ellos consideran que no logran del Gobierno.

El Secretario General del Sindicato Médico, Daniel Sanna, le contó a DIARIO HUARPE que “en la reunión convocada por la Subsecretaria de Trabajo no tuvimos respuesta a ninguno de nuestros reclamos y por esto es que ratificamos las medidas que iniciarán el próximo miércoles con el paro de sellos de los profesionales”.

Además, Sanna dijo que “mientras se lleven a cabo las medidas de fuerza se acordó que las terapias intensivas y las urgencias no se verán afectadas. En el sector que si impactará es en las cirugías o turnos programados que serán suspendidos y reprogramados”.

Desde la Subsecretaría que comanda Jorge Oribe se intentó hasta último momento llegar a un acuerdo que no impacte al servicio esencial, que en épocas de pandemia es vital. Por esto es que el funcionario convocó a una reunión entre el Sindicato y autoridades del Ministerio de Salud y Hacienda, pero no tuvo los resultados esperados.

Oribe le contó a este medio que “luego que los representantes de Salud y Hacienda ratificaran la propuesta ya hecha al Sindicato, desde el Gremio declararon que era insuficiente y por esto presentaron el plan de lucha. Luego hubo unos minutos en que ambas partes acordaron que servicio se afectaba y cuál no, como dice la Ley, y se dio por finalizada la reunión”.

Todo surge porque desde el Sindicato exigen que el Gobierno de San Juan programe aumentos periódicos para que los trabajadores de la Salud no pierdan el poder adquisitivo en manos de la inflación. Situación que desde Hacienda de la Provincia advierten que no es posible ya que los aumentos dependen de la recaudación provincial y por esto es que ofrecieron, al igual que al resto de los gremios estatales, la posibilidad de una nueva reunión en noviembre para discutir nuevos aumentos.

Oficialmente ratificaron el esfuerzo que se hizo con los médicos y advirtieron que son los únicos estatales que cobran un plus por la pandemia, además de los aumentos que van en la misma línea que el resto.

Esta situación no es del agrado de los médicos y se amparan en el arreglo obtenido a nivel nacional en dónde si se acordaron aumentos mensuales y programados que imitan a la cláusula gatillo que hace unos años se implementó en San Juan.

Paro

Desde el 25 de agosto y hasta el 1 de septiembre habrá paro de sellos. Es decir que los médicos solo firmarán las recetas.

Reclamo

El Sindicato Médico reclama por la convocatoria a una nueva mesa salarial para fijar una actualización de los haberes de los médicos. Jubilación con el 82% móvil y la aplicación de la ley de carrera que permita el ascenso de los profesionales médicos.

Estimación

El Sindicato estima que habrá una adhesión de más del 90% de los profesionales médicos de los distintos centros de salud públicos.