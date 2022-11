Los mensajes de los jugadores de Argentina tras la derrota con Arabia Saudita

En el debut dentro del Mundial de Qatar 2022, Argentina fue sorprendida por un rival más que complejo. Arabia Saudita impactó al mundo entero este 22 de noviembre, cuando derrotaron 2 a 1 a una de las favoritas al título. Por eso, los futbolistas de la "Albiceleste" se expresaron en las redes sociales. Con una entendible preocupación, pero llevando calma a los fanáticos, levantan el ánimo para lo que viene.

"En las malas mucho más", redactó Leandro Paredes en su cuenta de Instagram. A su vez, Ángel Di María escribió: "No empezamos como queríamos. Pero así es el fútbol. Tenemos que mirar para adelante como siempre lo hizo esta selección. VAMOS CON TODO QUE TODAVÍA QUEDA MUCHO". "Confío en los míos a muerte, no era el resultado que deseábamos pero no tengo dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos juntos", sumó el Papu Gómez.

Publicidad

Quedan dos chances más para Argentina

Luego del duro tropiezo de este martes, Lionel Messi habló con la prensa y destacó: "Hace mucho que no pasamos por una situación así, así que tenemos que estar más unidos que nunca, quedan 2 partidos hay que preparar lo que viene y pensar en nosotros". Cabe resaltar que el rosarino fue el autor del único tanto de Argentina, además de otro que fue anulado por estar en posición adelantada.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En relación a los tres goles en offside, aportó: "Sabíamos que era un equipo que si lo dejabas jugar jugaba bien que tenía buenos jugadores y que adelantaba mucho la línea, por eso tuvimos mucho situación de goles anuladas, quizás nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo para no caer en la trampa porque ellos tiran bien la línea. Pero sabíamos que podían hacer eso. Al haber tanto espacio lo ves fácil y te terminás metiendo en offside".

"A la gente le digo que confíe, que este grupo no los va dejar tirados. Más unidos que nunca, como viene demostrando este grupo es fuerte de esa manera y ahora más que nunca. Hace mucho tiempo que no teníamos un golpe tan duro y ahora hay que demostrar que es un grupo de verdad", sentenció Messi. Sin dudas, buscarán los seis puntos que restan, teniendo en cuenta que Argentina no sumó ninguna unidad en la primera jornada.