Hace unos meses la provincia de Buenos Aires blanqueó que no tenían contabilizados 3000 fallecidos por Covid-19. Llovieron las críticas hacia el ministro Daniel Gollán y el gobernador Axel Kicillof de todos los sectores tanto oposición como oficialismo. Los mismos fueron atribuidos a demoras en la carga de datos en el sistema nacional por usar 3 tipos diferentes de bases de datos.

En San Juan al día de ayer, llevamos contabilizados 293 fallecidos según el conteo provincial y según nación solo 175, de los cuales hay un fallecido que está contabilizado, pero no pertenece a ningún departamento. Según la base de datos de nación o dataset, el mismo está clasificado como perteneciente al departamento “otro” y fue cargado el 13 de octubre. Haciendo una analogía con lo que pasó con la provincia de Buenos Aires, ¿estamos en condiciones de llamarlos los muertos de Uñac o los de la ministra Venerando?

Es decir, que al día de hoy hay 118 fallecidos que no están cargados en el sistema nacional y por lo tanto no están siendo contabilizados en el reporte nacional ni son atribuidos al departamento correspondiente. Seguramente la provincia saldrá a aclarar que la demora se debe a la carga de datos, pero si consultamos el dataset podremos observar que hay largos períodos de tiempo donde la carga es completamente nula, y a mi modo de ver eso no es una demora sino una intención de ocultar la realidad nuevamente a la nación.

Se registraron 4 fallecimientos, el promedio de edad para mujeres está en 75 años, mientras que para hombres en 70 años. La tasa de letalidad se encuentra amesetada y el número de fallecidos sin informar a nación comenzó a moverse a la baja. pic.twitter.com/xSHvn990dZ — Guillermo Maldonado (@guillemmal) December 15, 2020

Teniendo en cuenta los datos provinciales, se observa que en los últimos días nuevamente empezó a crecer, muy lentamente, la tasa de letalidad, esto lo atribuyo a la baja tasa de testeo que se puede deducir con solo mirar la tasa de positividad. Recordemos que la misma, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe ser inferior al 10% y en día de ayer fue del 36.66%.

Coronavirus San Juan 14/12 - Distanciamiento día 270

• Confirmados: 13125 (+107)

• Recuperados: 9829 (+227)

• Fallecidos: 293 (+4)

• Test realizados: 341

• Tasa de letalidad: 36.66% (País: 11.77%)

• Tasa de letalidad: 2.23% (País: 2.73%) pic.twitter.com/ddv7kZkd6k — Guillermo Maldonado (@guillemmal) December 15, 2020

El atraso o demora en la carga no solo se observa en el número de fallecidos, sino que desde hace varias semanas los casos sin clasificar por departamentos rondan los 3900, al día de ayer 3877.

Nuevamente recuerdo que todos los datos se encuentran disponibles para su consulta en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en https://covidstats.com.ar/ o el resumen con los gráficos del día, lo encuentran en mi cuenta de twitter https://twitter.com/guillemmal.