El centenar de trabajadores del obrado del municipio de Rawson se manifestaron este miércoles por la mañana frente al edificio municipal y lo hicieron con redoblantes, bombos, bombas de estruendo y hasta quemaron neumáticos. Esto generó que el intendente Rubén García desista de atenderlos hasta que le den fin a las medidas de fuerza y afirmó que “dentro del plan de recategorización de empleados municipales del 2021, los trabajadores del obrador no están incluidos”.

El jefe comunal expresó a DIARIO HUARPE que “la intención es continuar con el plan de recategorización, pero haciéndolo de un modo sustentable con el presupuesto que tenemos. Por esto es que no va a salir de un día a otro y muchos menos si continúan con los reclamos y medidas de fuerza”. García agregó que “el plan municipal en este sentido es que a partir del 2022 se comience a categorizar a los trabajadores que reclaman”.

Esta decisión está impactada por el presupuesto anual y la sustentabilidad del municipio para lo que resta del año. Y, según el intendente, la pandemia por Covid-19 generó que se utilicen recursos para inversiones que no esperaban realizar. Debido a esto, y a que no quieren afectar los recursos mensuales para el pago de sueldos, es que los trabajadores no tendrán la respuesta que buscaban desde la comuna.

Esto genera un conflicto de difícil diagnóstico, ya que el delegado del Suoem, Luis Lescano, contó que el reclamo nace del no cumplimiento de lo firmado en la paritaria 2019, momento en el que las autoridades municipales aseguraron que iban a cumplir con la recategorización solicitada por los representantes gremiales. El mismo sindicalista afirmó que mantendrán las medidas hasta que tengan una respuesta fehaciente del municipio de Rawson.

A esto se contrasta lo esbozado por García y a la afirmación de “no voy a recibir a nadie hasta que no terminen con las medidas de fuerza. Si siguen manteniendo la postura, no me voy a reunir con ningún delegado de los trabajadores”.

El jefe comunal confirmó que en las paritarias del 2019 se acordó la recategorización de los empleados municipales y que ya se avanzó en parte de los 2.250 trabajadores que tiene Rawson y que se había pautado para este año.