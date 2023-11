Los nuevos estrenos que lanzará Netflix para el último mes del año

Netflix prosigue con su estrategia de expansión y aumento de suscriptores, centrando su atención en los estrenos programados para el próximo mes. Diciembre presenta una gran variedad para la plataforma de streaming. El lanzamiento de la segunda parte de la última temporada de "The Crown", una destacada producción original que se aproxima a su desenlace, y el ansiado estreno de "Berlín", una atractiva precuela del fenómeno "La casa de papel", son dos de los filmes más deseados y esperados por los suscriptores.

La aclamada serie histórica de Peter Morgan, que debutó en Netflix en 2016, llega a su conclusión este mes, abordando el reinado de Isabel II desde 1947 hasta 1990 en seis temporadas. La primera parte de esta última temporada, incorporada al catálogo el mes pasado, sumergió a los espectadores en el agobiante preludio al fallecimiento de Lady Di, interpretada por Elizabeth Debicki.

En paralelo, Netflix presenta "Berlín", la anticipada precuela de "La casa de papel", protagonizada por Pedro Alonso, quien retoma su icónico papel. La trama se desarrolla en la época dorada de Berlín antes de los eventos de la serie antes mencionada, reuniéndose con una hábil banda en París para planificar uno de sus golpes más ambiciosos. El protagonista describe este spin-off como "libre y arriesgado".

La primera temporada de "Berlín" constará de ocho episodios, con Álex Pina y Esther Martínez Lobato como showrunners y coguionistas. El estreno de esta producción tan esperada se llevará a cabo el día 29 de diciembre de 2023. Por otra parte, de acuerdo a la sinopsis oficial que ofrece la empresa de entretenimiento, se puede leer lo siguiente: “En su época dorada, Berlín se reúne con una banda magistral en París para llevar a cabo uno de sus mejores planes: robar 44 millones de euros en joyas en una noche”.

Películas que se estrenarán en Netflix en el mes de diciembre

No me rompan: 1 de diciembre

Secretos de un escándalo: 1 de diciembre

La típica Navidad: 6 de diciembre

Los Archies: 7 de diciembre

En el desierto: 7 de diciembre

Huida sangrienta: 8 de diciembre

Dejar el mundo atrás: 8 de diciembre

Kevin Hart y Chris Rock: Solo estrellas en el escenario: 12 de diciembre

No me llame Ternera: 15 de diciembre

Chicken Run: Amanecer de los nuggets: 15 de diciembre

‘Familia: 15 de diciembre

‘La fierecilla indomable 2: 15 de diciembre

‘Maestro: 15 de diciembre

Curry y cianuro: El caso Jolly Joseph: 22 de diciembre

Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego: 22 de diciembre

Gracias, lo siento: 26 de diciembre

Series que se estrenarán en Netflix en el mes de diciembre

Sweet Home - Temporada 1: 1 de diciembre

‘De vuelta en Samdal-ri - Temporada 1: 2 de diciembre

El diario de las hadas - Temporada 2: 4 de diciembre

La paz de Marbella - Temporada 1: 6 de noviembre

Hilda - Temporada 2: 7 de noviembre

Mi vida con los chicos Walter - Temporada 1: 7 de noviembre

Mar de fondo - Temporada 1: 7 de noviembre

Odio la navidad - Temporada 1: 7 de noviembre

La banda analógica - Temporada 1: 7 de noviembre

La II Guerra Mundial: Desde el frente - Documental: 7 de noviembre

Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. y el Mundial de fútbol - Documental: 12 de diciembre

Infierno para solteros - Temporada 2: 12 de diciembre

Si yo fuera Luísa Sonza - Documental: 13 de diciembre

1670 - Temporada 1: 13 de diciembre

La Influencer - Temporada 1: 13 de diciembre

Megalujo en Dubái - Temporada 2: 13 de diciembre

Del desguace a la gloria - Temporada 4: 13 de diciembre

Las alas de la ambición - Temporada 2: 14 de diciembre

Yu Yu Hakusho - Temporada 1: 14 de diciembre

The Crown - Temporada 6 parte 2: 14 de diciembre

¡Uf! ¡Ya es Navidad! - Temporada 1: 15 de diciembre

Carol y el fin del mundo - Temporada 1: 15 de diciembre

Cindy la Regia: La serie - Temporada 1: 20 de diciembre

Love is Blind: Brasil - Después del altar - Temporada 1: 20 de diciembre

El monstruo de la vieja Seúl - Temporada 1: 22 de diciembre

La conserje Pokémon - Temporada 1: 28 de diciembre

Berlín - Temporada 1: 29 de diciembre