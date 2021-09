La semana pasada fue por la recategorización y en esta la manifestación podría darse por el reclamo del estado de la flota de camiones de la Municipalidad de Rawson. Este es el panorama que hoy preocupa a los trabajadores del obrador del departamento, que si bien lograron el compromiso de la intendencia de Rubén García a repararlos, advirtieron que estarán atentos a si se cumple lo pactado.

La flota de vehículos total que tiene la comuna es de 22 camiones y según le contó a DIARIO HUARPE el delegado del Suoem, Luis Lescano, están funcionando sólo ocho. Según lo expresado por el gremialista el resto de los camiones están, en su mayoría, sobre tacos luego que fueran desarmados para usar las partes en otros vehículos que necesitaban reparar y que no repusieron.

Además, uno de los camiones está prácticamente con destrucción total luego que tuviera un accidente que involucró un vuelco y, por lo tanto, se rompió la cabina como otras partes del vehículo que pertenece íntegramente al municipio de Rawson.

Esta realidad es conocida por el intendente Rubén García e incluso se comprometió a “realizar un plan de trabajo que permita recuperar los camiones que son parte de la flota municipal y que tiene daños solucionables”. Por esto es que el jefe comunal les comunicó a los representantes sindicales que se irán arreglando mientras la comuna tenga recursos para hacerlo.

Esta situación genera que los trabajadores estén alertas a si se cumple o no con lo prometido y advirtieron que si no se avanza, se manifestarán para dar a conocer que no se cumple desde el Ejecutivo municipal.

El clima entre el intendente García y los representantes del Suoem quedó tenso luego que, en este diario, el jefe comunal advirtiera que no iba a ceder a sentarse a hablar por la recategorización que reclamaban los trabajadores. A pesar de que los dirigentes gremiales pregonaron que lo que pedían fue lo firmado en la reunión paritaria del 2019.

La manifestación tuvo protestas frente al edificio municipal con bombas de estruendo e incluso con quema de neumáticos que generó la intervención de bomberos para sofocar las llamas y controlar la situación.

Si bien se acordó que a partir del 2022 se realizará el cronograma de recategorización para los más de 100 trabajadores municipales, los manifestantes esperaban una respuesta inmediata para iniciar el próximo año ya cobrando por las funciones que desarrollan.