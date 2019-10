Los padres que se niegan a vacunar "son socialmente delincuentes", dijo ministro de Salud pampeano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, confirmó hoy que en la provincia no se han registrado casos de sarampión y criticó a los padres que se oponen a la vacunación, a los que calificó de "socialmente delincuentes", porque "estas nuevas modas de no vacunar a los niños ponen en riesgo la salud y la vida, y han provocado que hoy en Argentina tengamos 38 casos".



"En La Pampa no se ha registrado ningún caso de contagio de sarampión", dijo Kohan, y señaló que en el país "son 38 los confirmados, pese a que en la Argentina no falta este tipo de vacunas, pero estos movimientos que tratan de justificar sin ningún fundamento para no vacunar niños es poner en riesgo la salud y la vida, y han provocado que en la Argentina tengamos hoy esa cantidad".



El sarampión "es una enfermedad que presumíamos que no iba a haber más, o por lo menos muy aisladamente. Hay un gran porcentaje que no son autóctonos y esto es porque se ha roto la barrera de inmunización”, comentó a través de un comunicado.



Señaló que la población de más alto riesgo son los menores de un año y en este sentido dijo que la Argentina "tiene un plan de vacunación muy completo, pero el problema es que no lo cumplen".



Al respecto, en tono crítico sostuvo que "debemos respetar usos, costumbres y creencias, pero si tu creencia afecta la vida de mis hijos, ahí termina tu derecho".



"Debemos ser más enérgicos en este sentido y hay corrientes que opinan que hay que sancionar socialmente a aquellos padres que no vacunan a sus niños. No sé si la palabra delincuentes es muy fuerte, pero socialmente podrían ser considerados como tales”, concluyó.