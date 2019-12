Los pasajes al exterior de Aerolíneas Argentinas no estarán alcanzados por el 30%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró hoy que las compras de pasajes al exterior a través de la empresa Aerolíneas Argentinas no estarán alcanzadas por el dólar turista, que prevé un recargo del 30 por ciento respecto del dólar oficial.



"Los pasajes en pesos son en pesos", sostuvo hoy el funcionario en declaraciones a la prensa formuladas al ingresar a la Casa de Gobierno, cuando fue consultado sobre si el dólar turista alcanzará a los pasajes de Aerolíneas Argentinas.



En este punto, sostuvo que "los gastos corrientes que se hagan en dólares llevan el 30 por ciento", mientras que "los que no son así, no".



Uno de los aspectos abarcados por la ley de emergencia económica sancionada el sábado último a la madrugada es el que atañe a las operaciones alcanzadas por el llamado dólar turista, que implica un recargo del 30 por ciento con respecto a la cotización del dólar oficial.