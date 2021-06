Los pequeños de Casa Cuna tuvieron su Baby Shower

La helada mañana del pasado jueves 17 de junio tuvo su ratito de calor cuando las puertas de la guardería de Casa Cuna se abrieron para recibir una gran cantidad de donaciones que llegaban para los pequeños que allí cuidan y contienen. Cerca del mediodía, la camioneta de DIARIO HUARPE, que participó como centro de recepción de donativos, se dirigió cargada de cajas llenas de amor a la “casita”, que se encuentra en el predio del Hospital de Niños. Allí, los esperaba presidenta de la institución, Mari Alves, junto a algunas voluntarias que se mostraron muy entusiasmadas por la gran repercusión que tuvo la campaña “El Baby Shower más grande de San Juan, a beneficio de Casa Cuna”, una iniciativa que partió del programa Yo te Invito (producción de HuarpeTV que se emite por Canal 5, Telesol).

“Sentimos que es una especie de regalo por nuestro aniversario número 61”, expresó Sabina Inglese, voluntaria en la institución, quien además mencionó que la comunidad sanjuanina siempre se ha mostrado muy solidaria con su causa y confiada en el trabajo que llevan a cabo desde hace tanto tiempo.

La campaña

El Baby Shower más grande de San Juan es el nombre con el que el equipo de Yo Te Invito bautizó a esta acción y que surgió por iniciativa de la conductora del ciclo, Ana Paula Zabala, quien se encuentra en la recta final de su tercer embarazo.

“Todas las semanas me llegaban regalitos de diferentes emprendedores sanjuaninos que, a través de sus productos, demostraban su cariño hacia mí y mi bebé. Cada vez que algo me llegaba me ponía muy feliz, pero a la vez pensaba que, por suerte, mi bebé va a nacer en un hogar en donde, si bien no hay grandes riquezas, va a poder tener todo lo que necesita. Desgraciadamente, no es la realidad de todos los niños que vienen al mundo y ese pensamiento hizo que se me prendiera la lamparita”, manifestó Ana Paula.

Fue así como el equipo planificó esta campaña que duró 15 días y, a través de la cual, se canjeaba un día de publicidad en el programa y sus redes sociales por donaciones para los bebés de Casa Cuna.

“El nombre representa, justamente, la idea de la fiesta que se organiza últimamente ante la llegada de un bebé en cada familia. Todos los pequeños merecen llegar al mundo y ser abrazados y cuidados por alguien que los quiere. A través de estos regalitos, esperamos hacerles sentir ese cariño”, manifestaron desde el equipo del programa.

Apenas se anunció la idea, el pasado 1 de junio, decenas de emprendedores y comercios comenzaron a consultar y acercarse a la redacción de DIARIO HUARPE para dejar su regalito. También lo hicieron distintos funcionarios y personalidades de la provincia, como sanjuaninos solidarios anónimos que quisieron ayudar sin dejar rastro alguno de su acción. Una gran montaña de pañales, tarros de leche, chupetes, mamaderas y demás, fueron parte de los donativos. También prendas confeccionadas especialmente para los pequeños, de la mano de artesanos que las realizaron con mucha dedicación. Todos artículos nuevos y a estrenar por los niños.

Quienes colaboraron

El éxito de la campaña solidaria se debió al gran interés que despertó en emprendedores y comerciantes y, principalmente, a las ganas de ayudar que los mismos demostraron en una época tan compleja como la presente.

Algunos de los que dejaron su colaboración para Casa Cuna fueron: Balalá Tejidos de Ensueño, Cloudlink Internet, Queen Juana y Ozbeck, Naoki ropa para bebés, Marina del Rey, Amalur, Pastas La Cuyanita, Estudio Jurídico Gimenez y Pistelli, Gali Amigurumis, Pequeñín ropa para bebés y niños, Zabala Repuestos, Nano boutique para mascotas, Pañalera Upa La La, Balbi y Supermercados Salvador González.

También funcionarios como el Intendente Cristian Andino, el Defensor del Pueblo Pablo García Nieto, el Sec. Carlos Munisaga, la diputada Nancy Picón, el sec. Robert Garcés, la concejal Marisol Sánchez, y sanjuaninos como Elsa Bazán, una señora que acercó una gran cantidad de tejidos para abrigar a los acunados en la institución.

Casa Cuna: 61 años de amor y compromiso

La Asociación “Casa Cuna” nació un 11 de junio de 1960, con la vocación de brindar contención, desarrollo, amor y esperanza a niños y niñas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Los pequeños son derivados por la Justicia y/o la Dirección de la Niñez, ya que, por diferentes situaciones de desamparo, no pueden estar con sus familias.

Actualmente, son parte de la institución 71 voluntarias que brindan su tiempo y amor para cuidar a los niños. “Estamos seguras de que el amor sana, son pequeños que se enfrentan a situaciones muy difíciles en sus primeros días de vida, nos enseñan mucho”, cuenta Sabina Inglese, una de las jóvenes que trabajan en Casa Cuna.