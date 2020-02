Los periodistas británicos se retiran de conferencia de Boris Johnson por discriminar a otros medios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Periodistas políticos británicos se negaron a participar hoy de una conferencia del primer ministro, Boris Johnson, en la residencia oficial del número 10 de Downing Street, después de que a algunos medios se les impidió el ingreso.



Todos los periodistas que se encontraban en el lugar decidieron irse antes de comenzar la conferencia, en protesta porque el gobierno seleccionó a algunos medios dejando afuera a los diarios The Mirror, Huffington Post, Politics Home e Independent.



Entre los que rechazaron participar de la conferencia y se retiraron se encontraban Laura Kuenssberg, de la BBC; Robert Peston, de ITV, y periodistas políticos del Daily Mail, Telegraph, The Sun, Financial Times y The Guardian.



Según informó este último diario, a los periodistas se les preguntó sus nombres y se les pidió que se pararan a un lado de una alfombra en la entrada de la residencia, mientras que a otros que no estaban en la lista de invitados que se pararan en el extremo opuesto.



En el lugar, Lee Cain, uno de los principales asesores del primer ministro, le dijo a los periodistas que estaban en uno de los grupos, que debían abandonar el edificio.



Cuando se le pidió a Cain que explicara por qué Downing Street negaba el acceso a algunos medios de comunicación, respondió "podemos ofrecer informar a quien queramos cuando queramos", según consignó The Independent, que también quedó afuera.



Mientras tanto, una fuente de Downing Street, dijo que el gobierno celebra reuniones informativas regulares dos veces al día que están abiertas a todos los periodistas de la oposición pero que también se reserva el derecho de "informar a periodistas de forma exclusiva o en diferentes grupos cuando lo deseemos" y que esto ha sido así en los últimos seis meses.



Afirmó que en el pasado los periodistas invitados a las sesiones informativas del llamado "lobby interno" no se habían quejado, y que algunos de ellos dijeron que era útil asistir a esas sesiones en grupos más pequeños.



Según The Guardian, los periodistas especializados en política se oponen a este sistema porque parece un intento de castigar a los medios de noticias más críticas con el gobierno cortando su acceso a la información.



La fuente por su parte rechazó totalmente esa sugerencia y resaltó que The Guardian fue invitado a la sesión informativa de hoy al igual que el Times, la BBC, ITV y Sky.



También dijo que hubo sesiones informativas selectivas cuando Theresa May fue primera ministra.