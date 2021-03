Los plazos fijos tradicionales explican el 80% del crecimiento de los depósitos en pesos

A pesar de la aceleración en la tasa de inflación en los últimos meses, los depósitos a plazo fijo continúan mostrando una evolución favorable en el último trimestre. Los depósitos en pesos aumentaron nuevamente en febrero y el 80% de éste incremento mensual estuvo explicado por el crecimiento de los depósitos a plazo fijo tradicionales.

De acuerdo con un informe de First Capital Group, en febrero, los depósitos en moneda nacional, en el sector privado, aumentaron 2,6% (+136,6 mil millones), cerrando el mes en $ 5.39 B, lo que representa una evolución de 70% en términos interanuales. "El 80% del incremento mensual de los depósitos en pesos estuvo explicado por el crecimiento de los depósitos a plazo fijo tradicionales, que mostraron una variación positiva en febrero de 5%, continuando el crecimiento en términos reales en los últimos meses. Dentro de este segmento, se observó un mayor dinamismo en los estratos de mayores montos", explicó Cristian Traut, gerente de First Capital Group.

Dentro del segmento de depósitos en moneda nacional, los plazos fijos con opción de cancelación anticipada aumentaron 12,7% respecto a enero (37,7 mil millones), finalizando el mes en $ 334.9 mil millones creciendo 318% respecto de febrero 2020.

Se destaca una variación mensual positiva en las colocaciones a plazo tradicionales en pesos del sector mayorista (mayores a un millón de pesos) en $102.795 millones, un aumento nominal de 7,1% en enero, creciendo 60% interanual. Mientras que las colocaciones a plazo tradicionales menores a un millón de pesos aumentaron solamente 0,7% ($4,7 mil millones) en términos nominales respecto a enero, subiendo 33% interanual.

Los depósitos UVA en el sector privado vienen mostrando una aceleración y acumulan 3 meses consecutivos de crecimiento. En el mes aumentaron 23,5% ($12.377 millones) finalizando febrero en $64.953 millones.

Los depósitos transaccionales mostraron un desempeño dispar, las cuentas corrientes aumentaron solo $3,6 mil millones, marcando una variación mensual de 0,3% y 73% interanual. Por su parte, las cajas de ahorro crecieron $1,5 mil millones, una suba de 0,1% mensual y 63% interanual.

Medidos a fin de mes, los depósitos en dólares en el sector privado se estabilizaron y mantuvieron el nivel del mes anterior, finalizando en u$s 15.664 millones. En términos interanuales la disminución es del 15,6%.

Los depósitos a plazo fijo en dólares disminuyeron 1,5% en Febrero (u$s 57 millones en el mes) mientras que las cajas de ahorro en u$s aumentaron 0,7% (u$s 76 millones).