Los por qué del desinterés de los sanjuaninos en las elecciones: "La sociedad está descreída"

Quedan tan sólo días para las PASO y en gran parte de la sociedad sanjuanina reina un sentimiento, el desinterés hacia los candidatos, sus propuestas y todo lo que involucre a los comicios. Un sociólogo comentó que esto se debe a diversos factores que están atravesando los ciudadanos, entre los que no quedan afuera la inflación y la pobreza, que en el segundo semestre de 2020 llegó al 42% según el INDEC.

El tema lo analizó el especialista Leonardo Drazic, sociólogo y director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.

Según comentó, “la sociedad está en una situación de tránsito de una pandemia que se extendió tanto y generó tanto impacto en lo económico, sanitario y en la vida misma, que ha impactado de manera directa reduciendo las expectativas que puede tener la población hacia un proceso electoral”.

Además, en estas PASO “nos encontramos con situaciones límite” ya que existe una parte importante de la sociedad que está bajo la línea de pobreza, con carencias y sin trabajo. Este panorama hace que la población se enfoque en tratar de encontrarles una solución directa a sus necesidades inmediatas “y eso no lo ve relacionado con un proceso electoral”, explicó Drazic.

Como la pobreza que hay es estructural y alcanza a una parte importante de los argentinos, éstos “ponen muy pocas expectativas en la política como una forma de encontrar soluciones a sus problemas, están descreídos”.

El sociólogo comentó que lo que también influye en este pérdida de interés en las elecciones es que las personas están convencidas de que son cambios de nombres que no le dan una perspectiva de encontrar una solución real a las necesidades de trabajo, de vivienda, salud, en medio de una inflación muy alta que perdura en el tiempo y que los agobia.

Incluso, la falta de interés en los comicios es tan grande que Drazic está seguro de que hay personas que desconocen hasta quiénes son los candidatos y sus propuestas. “No tienen una preocupación directa por buscar esa información porque esta pandemia asentó aún más las inequidades sociales, la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad. Como no encuentran respuestas a las necesidades básicas inmediatas, eso impacta en el sistema político”.

No obstante, cree que esto no se traducirá en el voto en blanco porque éste es un voto castigo, un mecanismo para mostrar esa disconformidad que tienen cuando ya se analizó el escenario político, lo cual en gran parte no ocurrió.

“Hay una despreocupación y desentendimiento porque se concentra el interés en otro tipo de situaciones como el encontrar los mecanismos para subsistir o tener un trabajo y no en los comicios”, cerró el sociólogo y director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Sociales.