Los porqué de la inflación récord de marzo y lo que se viene, según especialistas sanjuaninos

El índice de inflación de marzo que publicó el Indec es el más alto en 20 años, además de marcar un tercer mes consecutivo de aumento. Fue mayor a lo que habían anticipado consultoras privadas y reflejó la suba en educación y alimentos que ciudadanos y organizaciones habían acusado durante el mes pasado. El valor para la provincia de San Juan se conocerá en los próximos días, pero en la provincia hubo cambios en el consumo que reflejan el fuerte impacto de la inflación.

En este contexto, DIARIO HUARPE habló con tres referentes económicos para entender el fenómeno, su efecto y también qué podría suceder en los próximos meses. Dos economistas y un referente del sector empresarial coincidieron en la preocupación por el efecto que tiene la suba de precios en el día a día, aunque vieron panoramas diferentes para lo que se viene.

El déficit fiscal, la guerra en Ucrania y el consiguiente aumento de comodities, la depreciación del peso por el gasto público de los años de pandemia y la falta de un presupuesto y un plan claro, entre las causas que citaron los tres. El escenario que viene y las posibles medidas es donde difieren las posturas de los consultados.

Pablo Padín – economista: “El primer semestre será el más duro”

Para el contador y especialista en economía, Argentina transita en este momento por un proceso “de recorte del gasto a través de la inflación, que permitirá un superávit fiscal”, aunque con un fuerte costo para el poder adquisitivo. Para Padín, marzo podría ser el mes pico de inflación y en abril podría desacelerarse o bajar el índice. “En estas semanas no se ha notado un aumento como el de marzo, por ejemplo”.

El tercer mes del año, explicó, suele tener una fuerte suba en dos rubros, educación e indumentaria, debido al inicio de clases y el cambio de temporada, por lo que este aumento era el esperado. Pero a esto se sumaron las actualizaciones de precios de servicios que aumentó el precio de los alimentos, que ya habían sufrido el impacto de la crisis internacional de Ucrania.

Para Padín, una herramienta que utilizará el Gobierno nacional será aumentar la inyección de dinero para sectores más vulnerables, que mantendrán el consumo. A su vez, confió en que la segunda parte del año las variables más críticas que impulsan la inflación podrían darle un respiro a los bolsillos argentinos.

Dino Minozzi – Presidente de la Federación Económica: “Hay que frenar el gasto superfluo”

El empresario prefirió no hacer un pronóstico para lo que vendrá, pero dejó en claro que, en su opinión, sin medidas urgentes Argentina corre el riesgo de una hiperinflación. “Esto es producto del despilfarro del año pasado, en la época pre electoral y no vemos una inclinación a tomar medidas para que esto pare”, criticó el empresario.

Minozzi aseguró que “hay muchos puntos del PBI que se están malgastando en políticas que no dan ningún resultado, tenemos gastos de la política innecesarios y que no tienen que ver con la asistencia”. Es que para el presidente de la Federación Económica, el Estado tiene que seguir ayudando a quienes menos tienen debido a la situación crítica, pero para él hay “dinero que va a educación y salud que no están ayudando a educar ni sanar y obras faraónicas que no se terminan”.

A su vez explicó que en San Juan están viendo “una caída del consumo producto del ingreso menor de la gente y de la incertidumbre”. Esto, dijo, está causando una fuerte crisis en el sector comercial, porque a la mayoría no le alcanza para comprar lo que antes adquiría.

Lucila Avelín – economista y Secretaria del CPCE: “Sin medidas integrales, solo son parches”

La secretaria del Concejo Profesional de Ciencias Económicas no anticipó un buen escenario a futuro y dijo que la inflación es grave “y lo peor es que va en aumento, es el tercer mes consecutivo y los bienes núcleo subieron mucho y dejan un piso muy alto para el mes siguiente”. Los factores internos y externos, para Avelín, se sumaron para generar un escenario problemático del que no hay salidas fáciles.

“En el mundo la mayoría de los países tuvieron este año un aumento de la inflación, pero pocos venían con una base tan alta como Argentina”, explicó la especialista. Es que en 2019 el aumento general de los precios cerró en un 53%, mientras que la mayoría de los países llegó con una base mucho menor al 10%. Los gastos extraordinarios de la pandemia generaron una emisión monetaria que impulsa el aumento de precios.

Pero en el país, explicó Avelín tiene otros problemas que arrastra, como el déficit fiscal, las altas expectativas inflacionarias y la falta de un plan económico claro, todo esto mientras espera revisiones trimestrales del FMI para hacer frente al préstamo. “Es necesario que exista un plan serio y a futuro que pueda generar algo de confianza, pero es muy difícil cuando ni siquiera hay un presupuesto nacional. Cuando hay tantos desequilibrios macroeconómicos, aplicar una sola política es un parche, porque no se está atacando la causa del programa”, concluyó.