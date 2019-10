Los portugueses votan mañana para elegir la nueva legislatura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los portugueses acudirán mañana a las urnas para votar en elecciones parlamentarias en las que se presume que el Partido Socialista del primer ministro, António Costa, obtendrá la victoria aunque no la mayoría absoluta para gobernar sin alianzas. El cierre de campaña del líder socialista se vio empañado ayer, por la aparición de una persona que lo acusó de haber estado de vacaciones durante los incendios de Pedrógao Grande, algo que le hizo perder los estribos a Costa, quien se defendió a los gritos. Costa, que no estaba de vacaciones cuando se produjeron los incendios, denunció, minutos después ante la prensa, que la acusación respondía a una "campaña de mentiras" de la derecha, que según él había enviado al hombre para provocar el incidente. La identidad del hombre fue desvelada en Facebook por un dirigente socialista local, que le identificó como Joaquim Elias, un antiguo miembro de una junta de distrito de Lisboa por el partido democristiano (CDS-PP). La llegada de la jornada de reflexión, que prohíbe las manifestaciones partidarias, puso un abrupto fin a la bronca. El incidente se produjo en un momento crucial para el socialista, a quien los sondeos del viernes otorgan entre el 36,5% y 38% de los votos, lo que le dejaría en el mejor de los casos con 114 diputados, a dos de la mayoría absoluta. Estos resultados le obligarían a tener que buscar otra vez apoyos después de cuatro años de gobierno en minoría que mantuvo gracias a los acuerdos alcanzados con la izquierda. Costa llegó al poder en 2015 con una extensa trayectoria política que incluye cargos como ministro de Justicia y de Administración Interna, vicepresidente del Parlamento Europeo y alcalde de Lisboa, entre otros. El ex alcalde de Oporto (2002-2013) Rui Rio, de 62 años, es el candidato del Partido Social Demócrata (PSD), un economista que desde hace un año y medio es el líder de la oposición conservadora y que antes de llegar a la política trabajo en el sector privado. Catarina Martins, del Bloque de Izquierda (BE) lidera uno de los partidos que permitieron a Costa gobernar y aspira a que los socialistas no consigan la mayoría absoluta así puede mantener el poder de decisión de su bloque. Assunsao Cristas, del partido Demócrata cristiano (CDS-PP), enfrenta su primer intento de convertirse en primera ministra dando una difícil batalla para evitar la debacle que los sondeos auguran a la derecha. Cristas, nacida en 1974, fue ministra de Agricultura, del Mar, de Ambiente y de Ordenamiento del Territorio con Pedro Passos Coelho, cuando el PSD gobernó en coalición con el CDS. En 2016 se convirtió en la primera mujer en liderar el partido más a la derecha del hemiciclo portugués. Con cuatro elecciones legislativas a sus espaldas y 72 años, Jerónimo de Sousa, es el candidato más veterano y líder de la coalición que une al Partido Comunista Portugués (PCP) y Los Verdes. En 2004 llegó a la secretaría general del PCP y en 2015 dio un vuelco a la posición del partido al pactar con los socialistas, una decisión de la que no se arrepiente aunque admite que se dio en una coyuntura que ya no existe. Andrés Silva, de 43 años, lidera el Partido Personas, Animales y Naturaleza (PAN) desde 2014 y ocupa desde 2015 el primer escaño del parlamento al que accedió el partido. Durante la pasada legislatura, se acercó a los progresistas, sumó apoyos para acabar con el uso de animales salvajes en el circo y consiguió aprobar multas para los que arrojan colillas de cigarrillos en la vía pública. La suba que pronostican las encuestas lo ubican como un de los eventuales aliados de Costa si necesita apoyos para formar gobierno.