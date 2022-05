Los posibles compradores del local de Falabella en San Juan no avanzan por la Ley de Alquileres

En la peatonal sanjuanina el local que ocupó Falabella durante décadas sigue siendo un bache sin movimiento desde hace más de un año. Es que el gigante sigue sin conseguir nuevos dueños y según el dueño de la inmobiliaria a cargo de la venta, Pérez Olivera, las negociaciones quedaron en stand by por una razón inesperada: el debate de la ley de Alquileres.

La norma, que fue aprobada hace dos años, está a un paso de sufrir modificaciones en el Congreso de la Nación y la incertidumbre por las posibles nuevas reglas frena la que sería la transacción inmobiliaria más importante del comercio sanjuanino. La venta en un principio estaba tasada en U$D 5.500.000 y aunque este precio bajó sigue siendo millonaria. Pero además, sería el cambio de propietario del local más grande de todo el microcentro sanjuanino, con 4.000 metros cuadrados cubiertos, cuatro plantas y hasta escalera mecánica.

Leonardo Pérez Tinto, dueño de la inmobiliaria, habló en exclusiva con DIARIO HUARPE y aseguró que hoy por hoy “las perspectivas no son buenas, a esta altura deberíamos tener un panorama más claro y no es así. Esto desalienta cualquier inversión fuerte en el mercado inmobiliario”. La ley no cambia las condiciones de venta pero afecta al interés de los inversionistas porque prácticamente todos los interesados que habían avanzado en las negociaciones tenían pensado dividir y alquilar espacios más chicos dentro de la mole céntrica.

La normativa actual no era muy favorecedora, según Pérez Tinto, ya que si bien es más flexible con las actualizaciones de precio, también obligaba a tener contratos de tres años. A esto se suma que los propietarios de los locales deben hacerse cargo de otros pagos, como por ejemplo el pago de AFIP. Aun así, fue el anuncio de que podía haber cambios lo que impactó más en los posibles compradores.

“Para que sea una inversión realmente interesante el retorno para el comprador tiene que ser muy bueno o al menos acorde a lo que se invierte, necesitan saber cómo estará el mercado a futuro porque la inversión es en dólares y el retorno en pesos”, indicó el empresario. Una de las razones que a principios de año tenía la venta en espera eran los problemas del dólar, ya que los compradores estaban esperando a que el mercado cambiario se estabilizara. Esto tampoco pasó, aunque la brecha entre blue y oficial se haya achicado.

Según Pérez Tinto, el mercado inmobiliario sanjuanino en general está en una situación similar. Explicó que la mayoría de las transacciones, tanto de alquiler como de venta, están a la espera de una definición política, que es jueves 12 volvió a ser aplazada.

Es que la Cámara de Diputados de la Nación decidió girar el proyecto que modifica la actual ley de alquileres a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto demorará algunas semanas más el tratamiento en el recinto. Una vez que haya una definición los inversores que habían mostrado interés a principios de año tendrán más claro el panorama para ver si invertirán o no.

Al respecto de quiénes siguen en carrera, Pérez Tinto dijo que sigue habiendo inversionistas sanjuaninos y nacionales que quieren hacerse con el espacio. Cerca del 90% quieren dividir el lugar y trabajan con la inmobiliaria sanjuanina y otra empresa de Buenos Aires que se asoció con Pérez Olivera para ofrecer el local. Por seguridad, el empresario dijo que no revelarán quiénes son los interesados.

Los dueños siguen siendo los mismos de la empresa Falabella, de Chile, quienes además se siguen haciendo cargo del mantenimiento. “Se ve cerrado, pero por dentro hay gente que trabaja para que siga en las mismas condiciones”, confirmó.

Una venta frenada que tiene en vilo a todo el centro

El local que ocupó la cadena chilena de retail en el centro sanjuanino era un gran movilizador de clientes. Para Pérez Tinto, que permanezca cerrado el espacio que tiene doble salida, una a la peatonal Tucumán y otra al interior de una galería, afecta negativamente a todo el resto del comercio. “Si bien el centro ha repuntado, podría haber mejorado mucho más si hubiese estado Falabella o algún comercio así, porque era un gran llamador de clientes y que tenía mucho consumo”, analizó Pérez Tinto.