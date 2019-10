Los precios de los cereales cayeron y el de la soja subió en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registró hoy una menor cantidad de negocios por granos, en una jornada en la que el precio de los cereales operó en baja y el de la soja lo hizo en alza.



De esta manera, la oleaginosa con entrega contractual avanzó $150 con respecto a ayer y cerró a $14.400 la tonelada, mientras que el poroto condición cámara subió US$ 5 y se ubicó en US$ 250 la tonelada.



Por el trigo con descarga hasta el 8 de noviembre se ofreció US$ 175 la tonelada, a la vez que el valor por la mercadería con entrega entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se situó en US$ 171, mismo precio para todo diciembre.



En cuanto al cereal con descarga en 2020, el mejor precio de compra para la descarga en enero fue de US$ 173 la tonelada; febrero, US$ 175; y marzo, US$ 178.



En todos los casos, los precios de las diferentes posiciones presentaron bajas con respecto a la jornada anterior.



En cuanto al maíz, el mejor valor ofrecido por el cereal con descarga inmediata, contractual y para noviembre fue de US$ 135 la tonelada.



Con descarga en diciembre, se retrotrajo US$ 8 y se ubicó en US$ 137 la tonelada, mientras que por febrero y marzo se ofreció US$ 140.



Por último, el girasol se mantuvo sin cambio a US$ 240 la tonelada.