Los precios de los granos cayeron en el mercado de Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios de los granos cayeron en el mercado de Chicago en una jornada dominada por el accionar vendedor de los fondos de inversión, que cortaron una racha alcista de la soja de seis sesiones consecutivas.



El contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,86% (US$ 2,85) hasta US$ 328,30 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,82% (US$ 2,76) para ubicarse en US$ 333,63 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en toma de ganancias por parte de los fondos de inversión tras sendas jornadas con los precios al alza.



A su vez, la gran producción que se espera para Brasil, junto con "malas noticias que provienen de China en relación a la peste porcina africana", aportaron presión bajista adicional, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



El Ministerio de Agricultura de China informó hoy que rastros de fiebre porcina africana habían sido detectados en tres jabalíes muertos en la provincia noroccidental de Shaanxi.



Sin embargo, las nuevas ventas de soja a China anunciadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) limitaron las bajas de los precios del poroto.



La dependencia estadounidense informó que exportadores privados de dicho país vendieron 585.000 toneladas de soja a compradores chinos, en lo que significó la mayor compra por parte del gigante asiático en ocho meses.



Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista de la soja, con una baja de 1,21% (US$ 3,97) en la harina hasta US$ 323,31 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 0,76% (US$ 5,29) para concluir la jornada a US$ 688,50 la tonelada.



El maíz retrocedió 1,51% (US$ 2,17) y se posicionó en US$ 140,84 la tonelada debido a ventas técnicas por parte de los operadores, buenas perspectivas de cosecha en Sudamérica y débil demanda de la mercadería estadounidense.



Por último, el trigo cayó 0,74% (US$ 1,47) y concluyó la sesión a US$ 195,02 la tonelada producto de operaciones de ventas técnicas y por la "intensa competencia que predomina en los mercados mundiales de exportación del cereal", indicó la BCR.