Los precios de los granos subieron en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las ofertas por granos volvieron a subir en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un volumen negociado que se mantuvo en los mismos noveles que en las jornadas previas.



La soja con descarga inmediata subió US$ 1 y se ubicó en US$ 257 la tonelada, aunque se registraron compras de poroto condición fábrica a US$ 265 la tonelada.



El maíz con descarga avanzó US$ 5 y se negoció a US$ 155 la tonelada, mismo valor para la descarga en febrero, mientras que para la descarga en marzo, abril y mayo, la oferta se ubicó en US$ 145 la tonelada.



El trigo con descarga inmediata se mantuvo sin cambios a US$ 190 la tonelada, pero sin embargo, hubo movimientos de precios en el segmento diferido del cereal.



Para la descarga en febrero se ofrecieron US$ 5 más que ayer y se ubicó en US$ 195 la tonelada, mientras que con entrega en marzo el precio negociado fue de US$ 200 la tonelada.



Por último, la oferta abierta por girasol ascendió US$ 5 y cerró a US$ 240 la tonelada.