Los Pumas '7 finalizaron octavos en etapa de Sydney

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, terminaron en la octava colocación el certamen de Sydney, Australia, cuarta etapa del circuito de la IRB temporada 2019-2020.



En el último encuentro que disputó en el torneo, el representativo albiceleste, conducido por Santiago Gómez Cora, cayó ampliamente con su par de Irlanda, por 21-12.



En ese cotejo no alcanzaron los tries de Rodrigo Isgro y Rodrigo Etchart (en menos de 5 minutos de juego), ni tampoco una conversión que aportó Santiago Mare.



El conjunto irlandés se recuperó y terminó ganando con los puntos conseguidos por los tries de Terry Kennedy, Greg O'Shea y Jordan Conroy más las conversiones de Billy Dardis (3).



Los Pumas '7 formaron con Santiago Alvarez, Matías Osadczuk, Rodrigo Isgro, Gastón Revol, Rodrigo Etchart, Luciano González y Santiago Mare. Luego entraron Germán Schulz, Felipe Del Mestre, Francisco Ulloa, Marcos Moroni y Tomás Vanni.



Previamente, el equipo argentino había finalizado en la segunda posición en el grupo clasificatorio identificado con la letra B, tras perder con Sudáfrica (14-52) y ganarle sucesivamente a Samoa (28-21) y Francia (17-5).



El seleccionado de Islas Fiji se quedó con la medalla de oro en el estadio Bankwest, al derrotar en la final a Sudáfrica, por 12-10.



Los Pumas '7 ocupan provisoriamente la octava colocación en la tabla anual de posiciones del circuito, con 45 puntos. El líder es Nueva Zelanda, con 76 unidades, seguido por Sudáfrica, con 67; mientras Francia está tercero, con 56



La próxima etapa se desarrollará en Los Angeles (EE.UU.) entre el sábado 29 y domingo 1 de marzo.