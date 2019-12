Los Pumas '7 perdieron en el estreno con Francia en Dubai

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, perdió esta tarde en forma ajustada con su par de Francia, por 12-10, en el encuentro de la fecha inaugural de la zona A del certamen que se desarrolla en Dubai, Emiratos Arabes Unidos, en el marco de la primera estación del calendario 2020 del circuito internacional del IRB.



En el escenario denominado The Sevens, el equipo albiceleste, dirigido por Santiago Gómez Cora, marcó sus tantos por intermedio de sendos tries apoyados por Lautaro Bazán Vélez y Matías Osadczuk.



La formación inicial de Los Pumas '7 contempló a Germán Schulz, Santiago Alvarez, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Santiago Mare, Lautaro Bazán Vélez y Luciano González.



“Una lástima la derrota. Tuvimos nuestros errores. No supimos resolverlos y ellos se hicieron fuertes con las pelotas recuperadas. Ya estamos pensando en los partidos de mañana”, dijo Osadczuk, jugador formado en SITAS.



En el otro encuentro del grupo, Islas Fiji batió a Japón, por 24-17.



Mañana, a partir de las 6.04 hora argentina, Los Pumas '7, se enfrentarán a Islas Fiji, mientras que a las 11.40 el rival será Japón.



Los otros resultados de la jornada: Australia 43-Escocia 14; Estados Unidos 24-Irlanda 19 (grupo B); Samoa 19-Canadá 12; Nueva Zelanda 36-Gales 7 (grupo C); Sudáfrica 17-Kenia 12; Inglaterra 36-España 7 (grupo D).