Los Pumas 7s debutan ante Francia en el Seven de Dubai

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado de rugby seven de Argentina, Los Pumas 7s, debutará ante Francia en el Seven de Dubai, primera etapa del circuito 2019/2020 que se jugará entre el 5 y 7 de diciembre próximos, informó hoy la World Ruby (WR). Argentina, dirigido por Santiago Gómez Cora, competirá en el Grupo A junto a Francia, Fiji y Japón. El debut ante Francia será el 5 de diciembre a las 11.40 de nuestro país, al día siguiente se medirá con Fiji a las 6.04 y ante Japón desde 11.40. Los demás grupos quedaron integrados de la siguiente manera: Grupo B, Estados Unidos, Australia, Escocia e Irlanda: Grupo C, Nueva Zelanda, Samoa, Canadá y Gales y D, Sudáfrica, Inglaterra, España y Kenia. El circuito continuará de la siguiente forma: Ciudad del Cabo (13-15 de diciembre), Hamilton (25-26 de enero), Sydney (1-2 de febrero), Los Angeles (29-1 de marzo), Vancouver (7-8 de marzo), Hong Kong (3-5 de abril), Singapur (11-12 de abril), Langford (2-3 de mayo) y París (30-31 de mayo). Se han jugado 19 circuitos de rugby seven en la historia y Nueva Zelanda ganó 12 (55 torneos), Fiyi (31) y Sudáfrica (29) tres y Samoa (10) uno.