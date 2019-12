Los Pumas 7s eliminados en cuartos de final por Francia en Ciudad del Cabo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, fueron eliminados hoy en los cuartos de final del torneo de Ciudad del Cabo, Sudáfica, al caer ante Francia por 19 a 10.



El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora se despidió del certamen sudafricano pese a estar en ventaja en la primera etapa por las anotaciones de Franco Sábato y Rodrigo Etchart, al ser derrotado por Francia y cumplir la misma labor que la semana pasada en el torneo de Dubai.



El día viernes los Pumas 7s habían comenzado de gran forma en Sudáfrica tras la victoria ante Canadá por 33-21, y ayer cosecharon un triunfo ante Gales (45-0) y una caída ante Nueva Zelanda (19-14), para cerrar la primera fase en segundo lugar, detrás de los All Blacks seven.



En cuanto a números finales, tras las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo, Franco Sábato lleva 5 tries en esta temporada y ya acumula 117 en toda su carrera.



La próxima cita del seleccionado nacional de rugby seven será en la ciudad neozelandeza de Hamilton, entre el 25 y 26 de enero del año venidero.



Después de esa etapa, Los Pumas 7s viajarán a Australia para competir el 1 y 2 de febrero en la ciudad de Sydney. Probablemente, los argentinos podrán recuperar a Lautaro Bazán Vélez y a su capitán, Santiago Álvarez Fourcade, tras sus lesiones.