Los Pumas la pelearon hasta el final, pero no pudieron con Francia

Los Pumas tuvieron su debut ante Francia en el Mundial de Rugby de Japón. Si bien en el primer tiempo no supieron encontrar el juego y se fueron al descanso perdiendo, en la segunda mitad intentaron remontarlo, pero Francia terminó festejando por una mayor pericia desde el pie. Fue derrota 23-21 para el equipo argentino que deberá enfrentar a Tonga el próximo sábado.

El seleccionado argentino no tuvo un buen arranque y no pudo frenar a un dinámico equipo francés, que en pocos minutos logró dos tries. Primero con Gael Fickou por izquierda y después con el medio scrum Antoine Dupont, por derecha.

Romain Ntamack, que se transformó en el francés más joven en jugar una Copa del Mundo -20 años-, hizo muestra de su buen pie y convirtió desde diferentes ángulos. Allí estuvo una de las claves que explican el resultado. El entretiempo llegó con un 20-3 y Los Pumas conmocionados.

La emoción del Himno

Como no podía ser de otra manera, la pasión y la emoción que maneja el argentino a la hora de cantar el himno conmueve al mundo entero! @lospumas entran al partido con un impulso increíble.



Mirá EN VIVO:https://t.co/6NaYcA8YFm#RWC2019 #RWCTokyo #FRAvARG pic.twitter.com/Wm6pQazpro — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) September 21, 2019

La historia cambio en la segunda parte del encuentro. A la salida de un line out, uno de los puntos fuertes argentinos, Guido Petti apoyó un try para descontar. Como en 2015, el segunda línea volvió a anotar en la primera fecha.

Minutos después, el ingresado Julián Montoya hizo lo propio y volvió a poner al equipo en carrera, esta vez con diferencia de 5 puntos. No hubo más tries en el partido y a partir de ahí, todo se resolvió con el pie. Benjamín Urdapilleta puso a Los Pumas en ventaja por unos minutos con dos penales, pero la zurda de Camille Lopez marcó cifras definitivas con un inesperado drop. Sobre el final, Emiliano Boffelli tuvo el triunfo, pero su fortísimo remate se fue apenas desviado.

Los protagonistas

Declaraciones de Mario Ledesma: “Erramos varios puntos con el pie, tuvimos posibilidad de marcar con dos lines a 5 yardas y en un Mundial los puntos que se te ofrecen tenés que meterlos. Dominamos con el scrum, el maul y fue muy bueno lo del segundo tiempo. Algunas cosas deberíamos haber defendido mejor, pero tenemos que seguir laburando y buscar la clasificación. Seguiremos haciendo lo que hicimos todas las semanas: no hay que escatimar el esfuerzo y el laburo”.

Pablo Matera: “En el primer tiempo le dimos demasiadas oportunidades a Francia y lo pagamos caro. En el segundo tiempo fuimos más clínicos, salimos a buscarlo, conseguimos dos tries rápidos y al final era para cualquiera, pero regalamos demasiado en el primer tiempo. Tenemos dos partidos duros, y una final con Inglaterra por delante así que tenemos que confiar que va a dar grandes resultados”.