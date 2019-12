Los Pumas vencieron a campeón olímpico y mañana disputará la semifinal de oro frente a Sudáfrica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de seven de rugby, Los Pumas 7s, se clasificó para las semifinales de oro del torneo de Dubai, tras caer primero ante Francia y después sumar dos victorias, entre ellas una frente al actual campeón olímpico, Fiji.



Tras caer en el inicio de la jornada ante los galos por 12 puntos de diferencia, Argentina derrotó a Fiji 24 a 21 y cerró su clasificación con una victoria sobre Japón, 33 a 7.



Los Pumas jugarán mañana desde las 4,58 frente a Sudáfrica, que ganó su grupo por los cuartos de final de la copa de Oro.



El conjunto argentino, conducido por el entrenador Santiago Gómez Cora, mostró su garra y efectividad para vencer a los poderosos fijianos (campeones olímpicos y del circuito mundial de la especialidad), con un parcial favorable de 12 a 7, con tries de Rodrigo Etchart y Franco Sábato en el primer tiempo.



En la parte complementaria los isleños pasaron al frente con dos conquistas de de Vilimoni Botitu y Meli Derenalagi, con un parcial favorable de 21 a 12, aunque minutos más tarde el capitán Santiago Álvarez apoyó el tercer try y en la última jugada del encuentro Marcos Moroni selló el triunfo argentino.



El seven de Dubai es la primera etapa de las diez que componen el circuito internacional del Seven que organiza la World Rugby.