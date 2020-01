Los resultados de las pericias de rastros y químicas podrían conocerse esta semana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los peritajes de rastros, que determinarán si las manchas halladas en la ropa y las zapatillas secuestradas a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell son de sangre, podrían finalizar entre mañana y el viernes, según señaló hoy el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.



Según los investigadores, en caso de que se determine que esas manchas son de sangre, los peritos intentarán elaborar un ADN y compararlo con el patrón genético del joven asesinado.



"Quizás sobre el fin de esta semana o principios de la que viene ya vamos a tener algunos resultados preliminares, por lo menos de la pericia química y de rastros, para ver si las manchas presuntamente hemáticas son de sangre, y después, si son aptas para cotejo de ADN, se van a llevar al laboratorio comparativo de ADN", señaló, en declaraciones al canal de noticias TN.



Explicó, en ese sentido, que ese eventual análisis comparativo con las muestras de sangre obtenidas de la víctima "lleva un tiempo más".



En tanto, Escoda confirmó que la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, utilizará el plazo disponible hasta el 18 de febrero próximo, cuando se cumpla un mes del crimen de Báez Sosa (19) y de la detención de los imputados, para definir la situación procesal de cada uno de ellos y su eventual pedido de prisión preventiva.



"Son 15 días y 15 de prórroga, a partir del momento de la detención. La fiscalía se va a tomar el plazo total", dijo el fiscal general.



Los diez rugbiers fueron trasladados esta madrugada al penal de Dolores, donde permanecerán alojados en la alcaidía, en una celda para exclusiva para ellos, separada del resto de la población de reclusos.



En cuanto a un posible cambio de lugar de alojamiento de los acusados a la cárcel de Campana, para estar más cerca de sus familiares, Escoda explicó que el "traslado lo decide el juzgado de Garantías, y generalmente a partir de pedidos de la defensa, en la medida que existan cupos carcelarios, se hace lugar", aunque dijo desconocer si el abogado de los jóvenes, Hugo Tomei, formuló algún pedido en ese sentido.



Respecto a la participación de cada uno de los imputados en el homicidio, el fiscal general afirmó que "quizá haya algunos que no se pueda probar la participación y recuperen la libertad. Acá no se trata de endilgarles la responsabilidad a todos, sino realmente a los que participaron".



Sobre la situación puntual de Alejo Milanesi (20), único rugbier que no fue reconocido por ninguno de los testigos durante las cuatro jornadas de ruedas de reconocimiento, dijo que "si no hay elementos para sostener la imputación, la fiscalía será la primera que va a solicitar la libertad al juzgado", como ocurrió con el remero de Zárate Pablo Ventura (21).