Los rugbiers serán alojados en el penal de Dolores, cerca del pabellón evangelista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa (19) en Villa Gesell serán trasladados entre esta noche y mañana a la Unidad Penitenciaria número 6 de Dolores, donde quedarán presos cerca del pabellón evangelista a la espera de que se resuelvan sus situaciones procesales, pero no tendrán contacto con otros reclusos, informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).



Los imputados serán alojados en un sector separado del resto de la población carcelaria, para resguardar su seguridad, luego de que en las últimas horas se viralizaran en las redes sociales distintos videos de presuntos presos que aguardan la llegada de los rugbiers para hacer una supuesta justicia por mano propia.



Fuentes del SPB aseguraron a Télam que la celda colectiva de la alcaidía que está preparada para albergar a los detenidos es para diez personas y cuenta con cinco camas cuchetas y un baño con inodoro individual.



La celda se encuentra situada en un primer piso entre los pabellones 9 y 10, donde se alojan los presos evangelistas, quienes por sus características y por el régimen que tienen evitarían situaciones de conflictos.



Además, esa zona es un espacio especialmente preparado para detenidos que aún no tienen la prisión preventiva.



Un preso famoso que estuvo detenido en esta cárcel fue el cantante de cumbia Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras (44), a raíz del accidente que tuvo el 20 de julio en la ruta 63, a la altura de Dolores, en el que murieron dos de sus acompañantes.



Los voceros indicaron que cuando los imputados lleguen al penal, se dispondrá personal administrativo para realizar las actuaciones correspondientes, y serán revisados por el médico de guardia.



"No tendrán contacto con la población carcelaria y permanecerán ahí bajo estricta vigilancia y control", señaló una fuente del SPB, quien aclaró que, en caso que se les dicte la prisión preventiva, los imputados "serán asignados a otra unidad".



El acceso a ese sector se encuentra al lado del control del personal, con una pequeña ventana que le permitirá la observación directa, y serán designados a cubrir esa zona oficiales jefes penitenciarios durante las 24 horas.



Al igual que los demás internos, los rugbiers recibirán visita los jueves y se incrementará la seguridad para el caso de que tengan que desplazarse dentro del establecimiento.



La Unidad 6 de Dolores es uno de los penales que tiene mayor sobrepoblación de la provincia de Buenos Aires, admitieron los voceros consultados, quienes aseguraron que actualmente tiene alojados a 875 presos y trabajan cerca de 480 agentes penitenciarios.



La cárcel dispone de 12 pabellones, 10 intramuros, 2 extramuros y el sector de alcaldía en el que serán alojados los rugbiers.