Los sanjuaninos salieron a respaldar a Lerner por el uso del órgano

Después de un posteo que realizó la esposa del organista del Auditorio Juan Victoria a través de las redes sociales quejándose porque el compositor y músico Alejandro Lerner ejecutó el instrumento el pasado jueves, durante el show que dio en San Juan, muchos sanjuaninos salieron a apoyar al reconocido cantautor.

La polémica se desató cuando la mujer escribió en su muro de Facebook el siguiente mensaje: "¡Qué mal! Se permitió que Lerner toque el órgano del auditorio. No se consultó al organista, que es mi esposo, para que esto ocurra. No cualquiera puede tocar ese instrumento porque su ejecución requiere de una alta especialización". Además, en un posteo posterior indicó que "se acostumbra por protocolo y deferencia al organista avisarle si se autoriza a alguien a tocar el órgano. Lo hicieron todos los directivos anteriores a este señor. El ingeniero Bustelo por ejemplo. El órgano tubular es un complejo instrumento que no muchos pueden ejecutar".

No obstante, la reacción de la mayoría de los sanjuaninos fue contraria y apoyó a Lerner en los comentarios destacando que es un músico reconocido en todo el mundo y que está apto técnicamente para ejecutar el órgano adquirido por la Provincia en el año 1967 a la firma alemana Walcker en Ludwigsburg.