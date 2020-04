Los sonidos de los 90 vuelven con la nueva versión de "Lágrimas" de Lucre Love

Lore Esbry, bajo el nombre artístico de Lucre Love, presentó Lágrimas un tema que lo compuso en 1996 y ahora lo regrabó en el contexto de pandemia.

Lore recorrió un largo camino por la autogestión, es por eso que ahora está realizando reversiones a temas que ya sacó e incluso prepara algunos que nunca fueron grabados.

“Ahora que tengo los recursos y el tiempo me puse a retocar estos temas, a veces cuando los escucho digo 'Acá le falta algo en la bata o esto podría ser de otra manera'”, le contó la sanjuanina a DIARIO HUARPE.

Lore no para de producir, su canal de Youtube es testigo de toda esa descarga creativa: tiene covers y canciones donde la mayoría nace de la autogestión.

La artista además reflexionó sobre cómo la autogestión cada vez tiene más herramientas tanto para producir como para difundir. Con estas herramientas piensa actualizar su vasta obra.

Sobre el desafío de realizarlo en cuarentena, destacó que en realidad su rutina no cambió demasiado ya que mucho de su trabajo es en casa pero sí lo extendió hacia sus colegas artistas. “Obviamente que no es lo mismo el show en público que el virtual, pero sí me parece genial que los artistas estén haciendo estos ciclos digitales. Creo que los artistas nos adaptamos bastante rápido, otros empezaron a descubrir estas plataformas. Lo que creo necesario es que el público comience también a adaptarse y entender que eso que están consumiendo es trabajo y que pueden retribuir eso pagando como lo hacen cuando van a ver una banda en vivo o que toca en bares. Muchos dependen de ese ingreso para vivir el día a día.”

AQUELLOS 90

Lágrimas está influenciada claramente por los sonidos y las atmósferas de esa época, además de la estética legada de grupos como The Doors o Janis Joplin.

El sonido tiene una clara reminiscencia a Babasónicos, especialmente a Viva Satana por el cambio de tonos que se producen dentro de la composición. Si bien Lore no lo define como una búsqueda intencional, acepta que está influenciado debido a la época en la que escribió y compuso el tema.

El video está filmado en su casa pero así todo se las arregla a través del montaje para crear un ambiente vertiginoso donde todo el tiempo algo sucede.