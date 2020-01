Los Tekis tienen su carnaval listo mientras trabajan en disco nuevo

Los Tekis, el grupo jujeño que el 17 de enero se presentará en el Festival de la Tradición Calchaquí en la ciudad salteña de Cachi, prepara su Carnaval jujeño los días 21, 22, 23 y 24 de febrero en San Salvador de Jujuy y en el que participarán Abel Pintos, Soledad Pastorutti, No Te Va a Gustar, Miguel Mateos, Bersuit Bergarabat, el Chaqueño Palavecino, y Ciro y Los Persas.



La banda jujeña está formada por Sebastián López en primera voz, quena y charango, Juanjo Pestoni en batería, Mauro Coletti en vientos y coros, Walter Sader en guitarra, Pucho Ponce en bajo, Raúl "Trueno" Lavadenz en teclados, acordeón y coros, Jorge Boneto en guitarras y coros, y Franco "Obama" Villarrubia en vientos, guitarra, charango y coros.



Además los jujeños trabajan junto al mendocino Goy Ogalde (Karamelo Santo) en la producción de un nuevo disco que verá la luz este año.



El Carnaval de los Tekis tendrá el viernes 21 a los Shelkas, Maxi Gil, el trapero Lit Killah, Soledad Pastorutti, No te va Gustar, An Fontana, Impulso Company, Ulises Bueno y Coroico.



Mientras que el 22 se subirán al escenario Abel Pintos, Miguel Mateos, Impulso Company, Bersuit Vergarabat, Coroico, Maxi Pardo y Nico Tuchi.



El 23 será el turno de Pablo Lescano y Damas Gratis, el Chaqueño Palavecino, La Yugular, Mancha de Rolando, Impulso Company, Kapanga, La Cantada y Coroico.



La última jornada lo harán Ciro y Los Persas, Los Palmeras, Trankabalanca, Diableros, La Coni, Canto del Alma, Ahyre y Coroico.



Mauro Coletti charló con Télam sobre el verano agitado de la banda y adelanto el nuevo disco:



T:-¿Con quién están trabajando el disco nuevo? ¿Por dónde están buscando las canciones nuevas, con qué ritmos y estilos?



MC:- El disco lo trabaja el Seba, el productor es Goy y según la canción va buscando los productores. Hoy estamos trabajando con el Pepe Céspedes, que es integrante de La Bersuit. Estamos trabajando algunas canciones con él. Vamos viendo canción por canción. El estilo sigue siendo el nuestro, hablando de la tierra, la Pachamama y el carnaval, muy Tekis. El sonido y eso vamos viendo de acuerdo a la canción, probando algunos sonidos nuestros mezclándolo con lo andino que tenemos nosotros y siempre respetando el estilo nuestro. Por ahí la canción da para hacer algún feat con algún artista, lo llamamos y lo evaluamos, lo vamos viendo según la canción.



T:- En las canciones que tienen grabadas, ¿hay otras participaciones de otros invitados o son más que nada ustedes?



MC:-Nosotros. Estamos planteando una canción ahora en diciembre y todavía estamos evaluando. Los feat por lo general la escuchamos terminada y después vamos viendo si hay algún artista que pueda sumarse. Por ahora no, pero si surge algo lo vamos incorporando con el tiempo.



T:-En la búsqueda que tienen, ¿buscan fusionar con folclore de otros países de la región?



MC:-Sí, en realidad para nosotros la música tiene que ver con encontrar un estilo. Nosotros lo hemos encontrado y fusionamos con otros ritmos que tienen que ver con la música latina, que tienen que ver con la música propia y que tienen que ver con el rock también. Nos gusta jugar con todos los géneros, todos los ritmos, y de acuerdo a la melodía se va imponiendo un ritmo que te lleva esa canción.