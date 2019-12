Los trabajadores de la salud mental difundieron una carta abierta a Alberto Fernández y su gabinete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La comunidad de trabajadores de la salud mental difundió una carta abierta dirigida al presidente electo Alberto Fernandez y a su recientemente confirmado gabinete, para pedir mayor jerarquización en el área, capacitación a los profesionales del sector y articulación de las instituciones responsables en las distintas jurisdicciones.



A través de un comunicado al que adhirieron la Federación de Psicólogos de la República Argentina; la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, el colectivo de trabajadores consideró “oportuno acercarnos a los decisores políticos”.



Según el documento redactado con “el sentido de reflexionar” y “abrir una instancia de diálogo” los profesionales y no profesionales de la salud mental consideran que es una buena oportunidad “para instalar y aplicar eficazmente” la legislación vigente.



La Ley 26.657 es el “resultado de un proceso histórico de luchas” por la transformación del sistema de salud mental; la normativa fue redactada, además, en consonancia con los lineamientos de los organismos especializados del sistema internacional de los derechos humanos y recibió el respaldo de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud.



Los trabajadores pidieron a las nuevas autoridades “jerarquizar en el organigrama funcional del futuro Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Salud Mental; garantizar condiciones laborales de los trabajadores y fomentar instancias de formación de los mismos en prácticas interdisciplinarias e intersectoriales, que posibiliten que la responsabilidad profesional no se vea amenazada por la falta de actualización de conocimientos”.



Asimismo, a través de la carta abierta exigieron “definir políticas que presten especial atención a sectores particularmente vulnerables: niños, niñas y adolescentes, infancias y adolescencias trans, mujeres y disidencias, y adultos mayores”, asi cómo también “desalentar la legislación por patologías”.



Los trabajadores consideraron necesario “señalar que en salud mental, no alcanza con ofrecer cobertura, es necesario garantizar accesibilidad a la misma, ya que consideramos que esta es una de las mayores dificultades con las que se tropieza nuestra ciudadanía al momento de requerir sus servicios”.



Por eso, estimaron “necesaria la participación de cada uno de las partes actoras que están implicados en el sostenimiento de la ley de Salud Mental”.