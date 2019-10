Los trabajadores despedidos de Kimberly proponen un "plan productivo para reabrir la fábrica"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los trabajadores despedidos por el cierre de la papelera Kimberly Clark, de la localidad bonaerense de Bernal, elaboraron "un plan productivo para posibilitar la reapertura de la fábrica, que dejó en la calle a 200 operarios", y se movilizarán mañana hacia el municipio de Quilmes "en defensa de los puestos laborales", informaron los delegados gremiales. El personal se concentrará desde las 9 en Hipólito Yrigoyen y Alberdi, en Quilmes, y se movilizará hacia la sede de la comuna, donde instalará una radio abierta. "La iniciativa productiva para que la planta tenga pleno funcionamiento y no haya necesidad de despidos y cambios del convenio colectivo, demuestra la voluntad obrera de diálogo. Fue aprobada en asamblea, que rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de la multinacional y la posibilidad de hacer tareas no productivas", puntualizaron. Los trabajadores papeleros exigieron hoy "el inmediato levantamiento del lock out patronal" y una reestructuración productiva según la Ley Nacional de Empleo 24.013, con "la adopción de recaudos necesarios para garantizar las fuentes de empleo colectivas". Los representantes de base exigieron "la conformación de una comisión para garantizar el procedimiento", y opinaron que en los últimos años Kimberly Clark mantuvo "una línea comercial equivocada al producir elementos de elevado costo, en un contexto económico adverso, por lo que se impone la fabricación de productos más económicos para vender". Los trabajadores también reclamaron al Estado que utilice "sus herramientas" para favorecer la reapertura de la planta, preservando todos los puestos de labor. El documento de prensa fue rubricado por los delegados gremiales Walter Relañez, Patricio Lara, Diego Altamirano y Marcelo Batiato.